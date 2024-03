Simpatični 32-godišnji Josip Šantek iz Bibinja, jedini vegan među kandidatima u kulinarskoj emisiji 'Hell's Kitchen', koju možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo, poskliznuo se baš u tjednu u kojem su se radila dva vegetarijanska jela te napravio nekoliko pogrešaka koje su na kraju presudile.

''Naravno da mi je bilo žao što sam ispao u tom tjednu, tu sam se baš mogao iskazati i pokazati svoje pravo znanje. Ali eto, događa se da kiksamo i na onim najlakšim stvarima'', kaže.

Unatoč činjenici što u brojnim izazovima meso i ribu koje je pripremao nije želio kušati te ih je začinjavao ''prema osjećaju'', chef Gretić nekoliko je puta pohvalio upravo njega kazavši da je napravio najbolju ribu i najsočnije meso od svih kandidata, a te chefove pohvale, ističe Josip, pokazale su da, unatoč kritikama i komentarima, ima znanja i vještina te kuha s velikom ljubavlju.

Na zadnjoj večeri za goste, na kojoj su oba tima protjerana iz kuhinje, Josip je bio zadužen upravo za meso. Plavci su od prvog slijeda kasnili, a ovaj je put janjetina namučila Josipa koji je mnoge iznenadio svojom neočekivanom reakcijom kad je usred pripreme bacio tavu i pustio van iskrene emocije, a drugi su ga smirivali.

''Jednostavno sam vidio da mi je ostalo nepečeno meso. Svaki put radimo sve dobro i kiksamo na glavnom jelu, vidio sam da smo opet kiksali na istome i krećemo s padom, da nam je loše krenulo i odjednom je došla ta nervoza i loša komunikacija... Mauro i Lucija su isto malo kiksali na predjelima. I onda sam jednostavno digao ruke od svega'', ističe.

Što misli o plavcima

''Naša najveća mana je bila ta što svi imamo veliko znanje, veliki ego, ali jako slabu i lošu komunikaciju u zadacima. I onda kad se to spoji, od tako savršenog tima, dolazi do raspada sistema'', ističe Josip, no ipak dodaje sa smiješkom, ''Nisam nikome zamjerio kritike, svugdje ima svađa i kritika, to je isto kao kad se brat i sestra svađaju... Ali to je dobro jer smo pokazali da smo tim i govorili smo greške koje smo imali jedni drugima naglas. Moji kolege iz plavog tima su odlični. Jako smo se dobro slagali. Stvarno smo postali jako bliski, kao da se znamo već dugo godina i sigurno ćemo svi ostati u kontaktu nakon što sve završi''.

I Josipovi kolege iz showa već su nekoliko puta za njega rekli da je dobri duh kuće i veliki pozitivac, a nakon njegova odlaska to su i pokazali reakcijama. Vehid mu je u ime crvenih napisao emotivno pismo, a Tomislav nije mogao suspregnuti suze, kazavši kako je teško kad se prijatelji rastaju i da će mu Josip jako nedostajati.

''Tek kad sam to vidio, shvatio sam koliko smo zapravo bili povezani, koliko je nekome stalo i to je bio jedan od dokaza koliko smo bili bliski kao tim'', ističe iskreno Josip.

Svaki zadatak u showu, kaže Bibinjac, bila je i nova prilika da se netko iskaže, a stajati pred chefom Gretićem i surađivati s njim poseban je osjećaj.

''Za chefa Gretića je bilo odlično kuhati jer napokon sam bio pred nekim tko ima veliko znanje i tko mi može točno reći svaki detalj moga jela, i dobru i lošu stranu. Naravno, njegovi komentari i kritike bi nas doslovno prodrmali, ali ujedno dale i vjetar u leđa da se popravimo u još nekim sitnicama koje nedostaju. Imali smo svi pravu kritiku s profesionalne strane'', govori Josip.

Nakon showa Josip nastavlja raditi kao šef kuhinje jednog hotela te će se truditi i dalje dijeliti svoje znanje s kolegama. 'Hell's Kitchen' je, zaključuje, bilo iskustvo koje će pamtiti cijeli život.

Foto: RTL Foto: RTL Josip Šantek

A što očekuje njegove kolege iz showa u novom tjednu i kakva im je sve iznenađenja pripremio chef Gretić, gledatelji će doznati već u srijedu od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.