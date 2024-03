Josipa Šanteka pratili smo u kulinarskoj emisiji 'Hell's Kitchen' na RTL-u i platformi Voyo, a Josip je ekskluzivno za Net.hr progovorio o svom ispadanju iz showa i stvarima koje je naučio sudjelovanjem u istom.

Kada je upitan je li mu žao zbog ispadanja iz emisije, priznao je da je imao nadu da će se, unatoč nominaciji, vratiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad je prozvao mene da izađem ispred njega kao nominirani, ujedno sam se nadao da ću se možda i vratiti u tim jer je chef Gretić nekoliko puta znao nominiranima progledati kroz prste i oprostiti im greške. Ali osjećao sam da bih mogao biti i eliminiran jer je ipak bio malo neprofesionalno od mene što sam onako reagirao tijekom večere i bacio tavu", tvrdi Josip koji se složio s Gretićevom odlukom o ispadanju.

"Svaki izazov donosi nove avanture i nova iskušenja jer u svakom izazovu netko se može pokazati boljim, a netko lošijim. Iako je Roko Ć. imao tu crnu pregaču, eto, moja greška je ovaj tjedan bila veća od njegove i bio je moj trenutak da izađem", rekao je bivši kandidat Hell's Kitchena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Josip je o svom iskustvu koje je stekao sudjelovanjem u emisiji govorio pozitivno, a spomenuo je i da će neke stvari pamtiti cijeli život.

"To je jedno veliko iskustvo, stekao sam velika prijateljstva, veliko znanje i to je jednostavno show koji pamtiš cijeli život. I show i ljude! Mislim da sam nakon Hell's Kitchena spreman na skoro sve izazove i mislim da mi to daje vjetar u leđa za dalje, stekao sam jedno veliko iskustvo", rekao je i zaključio da bi se, u slučaju da opet ulazi u show, probao postaviti za vođu tima i pokrenuti više komunikacije u timu te tražiti veću suradnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Josip Šantek

Iskustvo u radu s Tomom Gretićem?

"Što se posla tiče, prilično je rigorozan i temperamentan, ali jako dobra i susretljiva osoba koja će ti sve pokazati, pomoći će ti i podučit će te raznim stvarima koje zna", priznao je i dodao da mu je možda najteže bilo stajati pred chefom i čekati njegove kritike i komentare na jelo.

"Unatoč tome što misliš da si sve savršeno napravio, uvijek će naći neku manu koju možeš popraviti i biti još bolji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Nije zaboravio spomenuti i ekipu s kojom planira ostati dobar i nakon showa.

"Svi smo ostali ekipa, čak bih spomenuo i crveni tim, i sa svima njima ću ostati u kontaktu… I crveni i plavi – svi ćemo ostati skupa i družiti se!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Josip za RTL.hr o veganstvu i planovima s nagradom: 'Dio ću donirati dječjem domu'