JEDNOM FARMERU STIGLA NOVA CURA I NAPRAVILA POMUTNJU: ‘Nema svrhe biti u njezinu društvu, ja odlazim!’

„Ljubav je na selu“ danas započinjemo kod farmera Hrvoja koji u opuštenoj atmosferi razgovara sa Sandrom i Lanom dok na imanje ne stigne nepoznata gošća koja bi mogla unijeti nemir

Na vrata je pokucala plavokosa Sandra, donijevši sa sobom Marijanino pismo u kojem je pisalo da mu je priredila malo iznenađenje. Iznenađenje je Sandra, koja je naknadno poslala pismo, u kojem je rekla kako bi ga htjela upoznati. Čim mu je Sandra rekla da je nesuđena veterinarka, Hrvoje se razveselio, a ostao je u šoku kada mu je rekla da ima 51 godinu! ‘Ne mogu vjerovati, žena izgleda ko’ zmaj!’, komentirale su Lana i Sandra.

Presudili im nogometni klubovi

U Mučićima je za to vrijeme Denis bio u dilemi budući da je morao odlučiti koja djevojka napušta farmu. Nakon što ih je sve pohvalio, odlučio je da Ines napušta Mučiće, što njoj nije teško palo pa je kratko komentirala da je to vjerojatno zbog toga što ona navija za Hajduk. ‘Mi smo dva različita svijeta i dva različita nogometna kluba. Sve u svemu sam sretna i zadovoljna’, kazala je Ines. No, Denis se nije nadao još jednoj dami.



U Ražancu su djevojke predviđale koga će Vatroslav poslati kući, a Zorica je zaključila da će to biti ona. Vatroslav ih je za početak dana iznenadio zaklanim pijevcima, koje su djevojke morale očerupati, što im baš nije bilo po volji.

Josip je Mirjani i Nikolini odlučio pokazati Karinsko more te ih je odveo loviti ribu, no nitko se na kraju nije iskazao.

PREOKRET U BENKOVCU: ‘Izbacujem je zbog drskog i bezobraznog ponašanja, ništa me neće pokolebati!’

Dario je svoje cure odveo u klet, u vinograd. Djevojke su ostale zabezeknute koliki vinograd ima Darijeva obitelj.

Ireni se nije svidjelo iznenađenje

Vatroslav je svojim djevojkama prepustio kuhanje ručka, a Zorica je komentirala kako se Valentina prebrzo iznervira. ‘Mene to privlači i konkretna je’, komentirao je Vatroslav svoju ‘zlatnu curu’. ‘Smeta mi kad mi netko pametuje, više volim kad sama napravim sve’, rekla je Valentina nakon što su joj ostali prigovorili da ne zna rezati pečeno meso.

U Mučićima su svi ostali zatečeni kada im se uz gulaš na otvorenom pridružila Gorana Žižić. Voditeljica Marijana je i Denisu poslala poruku preko Gorane:. ‘Moje iznenađenje je Gorana. Izrazila je želju da se malo bolje upoznate pa sam joj odlučila ispuniti želju’, kazala je. ‘Nije mi drago, nema svrhe biti u njezinom društvu i ja idem ča’, kazala je Irena dodajući da je jako iritira. ‘Ponijela se strašno bezobrazno i to je to’, kratko je rekla Gorana, a Irena je otišla.

Nakon Karinskog mora došlo je vrijeme za karinsku pizzu pa su Mirjana i Nikolina jedva čekale da kušaju pizzu koju je Josip pohvalio kao jednu od ‘poznatijih u svijetu’.

U Dubrovniku je Zorka izmasirala Miljenka, koji joj je bio zahvalan budući da mu je rekla da inače to ne radi ‘samo ovako’, no htjela mu je pomoći budući da su ga boljela leđa.

Svađa na odlasku

Dario je svoje cure iznenadio romantičnom večerom u restoranu, a sve je to napravio ne bi li ih opustio prije odluke koja od njih napušta Sveti Petar Čvrstec. ‘Žao mi je, ali Dijana, ti napuštaš farmu’, rekao je Dario. ‘Ja?!’, rekla je začuđeno Dijana jer je smatrala da će otići Nadin. ‘Mislila sam da sam bila najbolja u mužnji koza i nadala sam se da će me zbog toga možda ostaviti’, kazala je Dijana dodajući da joj je drago što ga je upoznala i da se nada da će ostati prijatelji. ‘Dobra je cura, ali je imala najmanje interesa za mene, a ja ipak u ovom showu tražim ljubav pa je to bio jedini razlog’, objasnio je Dario.

I dok se neki rastaju u ljubavi, drugi odlaze u svađi. Irena je odlučila napustiti Denisovu farmu . ‘Ne odlazim zbog tebe..’, kazala mu je Irena, a iako ju je Denis pokušao uvjeriti da je ionako došla zbog njega, a ne Gorane, Irena se nije dala nagovoriti. ‘Meni ne treba muškarac koji će puhati kako vjetar puše’, rekla mu je Irena na odlasku te dodala da mu želi sreću i neka se zabavi s Goranom i Monikom.

