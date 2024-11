Ivica zna da neće biti lako: 'Ipak sam ja barem 50 kilograma teži od njih'

U svakoj sezoni ''Života na vagi bude izazov koji uključuje brdo tako da će se i natjecatelji osme sezone uhvatiti ukoštac s penjanjem.

„Danas se igramo u pješčaniku“, u šali je rekla Mirna i objasnila o čemu je zapravo riječ. „U ovom izazovu oba tima ostvaruju prednost na vaganju, samo je pitanje tko će ostvariti veću prednost. Svatko od dva tima ima svoju stazu po kojoj će se kretati po brdu. Prvi dio staze ide uzbrdo, drugi dio kreće se po brdu i zadnji dio - nizbrdo“, rekla je Mirna, a Edo nastavio: „Ovo je svojevrsna štafeta. Na vašem putu nalazi se i pet girji - svaka girja predstavlja određenu prednost na vaganju, a to je jedan kilogram. Zadatak vam je skupiti sve girje, a za to imate 30 minuta. Kada prvi natjecatelj skupi girju i vrati se, mora je staviti na stalak - to je znak drugom članu tima da krene u izazov. Idete sve dok ne dođete po posljednje girje koja je dvostruko je teža te donosi dvostruku prednost, dva kilograma na nadolazećem vaganju. Kad neki tim skupi sve girje i posljednju stavi na stalak - izazov je gotov.“

Foto: RTL

„Mrzim izazove i strašno se ne volim natjecati. Ne postoji išta gore od izazova za mene, to je preveliki stres za mene“, rekla je Alina, a i Tonka nije bila oduševljena jer je gledala prijašnje sezone showa i nije baš imala želje doživjeti izazov na brdu. Nikolina je priznala da se malo boji, a Mateu se svidjela nagrada od šest kilograma prednosti na vaganju. „Zafrknut je pijesak. Da je krupniji, možda bi se lakše koračalo, ali je sitan i sigurno ćemo svi propadati. Moramo se svi malo pripaziti i čuvati, ali idemo osvojiti izazov“, rekao je.

Foto: RTL

U plavom timu neće sudjelovati Davorka tako da netko iz tima mora ići dvaput, a Ivica zna da mora dati sve od sebe iako ga leđa bole. „Pritisak je dosta velik na meni, ipak sam ja od njih barem 50 kilograma i više teži, oni će puno lakše odraditi od mene, ali dat ću sve od sebe i uprijeti koliko god mogu“, rekao je, a Edo naglasio svima: „Za gore se snađite - i rukama i nogama kopajte dok se ne iskopate, ali jako je važno kako ćete dolje. Dolje se možete spuštati isključivo na stražnjici. Sigurnost i vaše zdravlje na prvome su mjestu.“

