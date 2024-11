Plavci se nadaju pobjedi u velikom izazovu: 'Baš nam je ovaj tjedan potrebno'

U današnjoj epizodi ''Život na vagi'' na redu je još jedan veliki izazov, koji većini natjecatelja predstavlja i veliki stres.

„Kad sam vidio ovu konstrukciju, sjetio sam se da sam to već gledao u 'Životu na vagi' i pomislio - to je taj izazov, bit će zeznuto“, rekao je Mateo dok je Edo objašnjavao da je neka verzija preskakanja gume. „Ne znam jesam li igrao gumi-gumi kao mali, ali sam preskakao vijaču“, rekao je Tomislav.

Davorka i Tonka ne sudjeluju u izazovu, a s obzirom na to da je crvenih troje, a plavih dvoje - trebali su se dogovoriti kojih dvoje sudjeluju u izazovu. Pravila izazova su sljedeća: cilj je preskakati letvicu od stiropora i skupiti 400 preskoka. Na svakih 100 preskoka, timovi dobivaju pola kilograma prednosti na nadolazećem vaganju, što znači da mogu skupiti dva kilograma prednosti.

Foto: RTL

„Vaše preskoke zbrajamo dokle god ste oba člana tima u izazovu, što znači kad skupite 50 preskoka, to je ukupno 100 preskoka i to je ostvarena prednost od pola kilograma“, objašnjavali su treneri te dodali što se dogodi ako netko pokida letvicu: „On ispada, a druga osoba u timu može nastaviti sama i pokušati skupiti svih 400 preskoka.“

Foto: RTL

„Izgleda malo zeznuto i mislim da će biti jako teško“, rekao je Esmir, a Mateo dodao: „Idemo do kraja jer svaki kilogram dosta znači. Baš nam je ovaj tjedan potrebno.“ Alina je bila jako uplašena jer je otkrila kako već 12. tjedan radi s bolovima. „Ovaj je izazov najgori mogući za mene. Rođena sam s nepravilno građenim koljenima i nisam nikada igrala gumi-gumi, to nije za mene. Panika je jako velika, gledam tu konstrukciju, baš ide iznad glave. Strah me, koljena bole i najviše se bojim da ne strgam taj stiropor i ne ostavim Tomislava da radi sve za nas“, priznala je Alina.

Koji će tim biti bolji u preskakanju letvice - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili već danas na platformi Voyo.

