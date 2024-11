Borba za finale postaje sve intenzivnija: 'Nema opuštanja. Svaki gram je bitan'

Prošli tjedan u ''Životu na vag'i' Antonio je napustio show, a pred ostalim natjecateljima je novi ciklus i novi izazovi.

„Ulazimo u posljednja tri tjedna, onaj tko želi finale, taj mora sad dati sve od sebe“, rekao je Edo, a Mirna dodala: „Gradimo mentalitet pobjednika!“

Alina je pred svojom kućicom pisala dnevnik kako bi suprugu približila i bolje objasnila sve što joj se događalo otkako je stigla u Međimurje. „Evo me u 12. tjednu. Iza mene je predivan tjedan pun pozitivnih emocija i otkrića“, rekla je i otkrila: „Vidim koliko sam napredovala i sada se približavam svojoj ciljanoj težini. Polagano ali sigurno.“

Foto: RTL

Esmir se probudio prvo jutro bez svog cimera Antonija i nije mu bilo lako. „Fali mi… Pijem sam kavu, jako mi je teško i žao što je otišao. Fali mi njegov smijeh, njegove face, nemam neke volje za trening, ali odradit ću koliko mogu“, rekao je dok su Tonka i Nikolina razgovarale o posljednjem vaganju. „Svi crveni moraju sada napadati jako, nema labavo i nema opuštanja jer je svaki gram važan“, rekla je Nikolina i nastavila pričati kako će morati kupiti novu odjeću. Tonka je priznala da bi najviše voljela moći odjenuti traperice koje nije nosila od srednje škole, kao i haljinu ispod koljena.

„Godinama nisam nosila haljinu“, rekla je Nikolina, koja baš i nema naviku nositi haljine, ali voljela bi nositi sportske tajice i kombinezon. „Nekad sam se teško mogla zamisliti mršavijom. Činilo mi se to nemogućim, a sad ipak razmišljam pozitivnije i vidim da je to moguće, da ću doći do svog cilja i biti puno mršavija“, objasnila je Nikolina, a potom su otišle šetati.

Foto: RTL

Davorka i Mateo su doručkovali i pričali o tome kako je Mateo umalo napustio show. „Vaga je stvarno bila stresna za mene, to mi je možda treća šansa. Žao mi je što je Antonio ispao, tako se dogodilo. Drago mi je što sam ja ostao, idemo dalje i popravit ćemo mi taj rezultat“, rekao je Mateo i obećao: „Stvarno ću pojačati treninge - mimo svakodnevnih treninga, napravit ću svoj trening i plus šetnja.“

Foto: RTL

Davorka je bila zadovoljna njegovim razmišljanjem, no nju je toliko boljelo i nije čak mogla ni jesti. „Ako potegnem za tebe, za sebe i plavi tim, to će biti dobro. Jedino tako mogu ostati do kraja“, zaključio je Mateo i dodao da želi otići odavde s čistim obrazom i dobrim rezultatom.

Tko će najviše zapeti na treningu - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili već danas na platformi Voyo.

