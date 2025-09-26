Ima li istine u njezinim riječima? Marta se raspala pred Šimunom: 'Ako među nama postoji ljubavi...'

Paula uvrijedi Tomu kad joj on predstavi mogući posao s Borisom. Darija i načelnik upozoravaju Rimca da se kloni Glorije, ali on ne odustaje, već nagovori Miru da ozvuči Gloriju i snimi njezin razgovor s korumpiranim sucem. Olga odlučuje izaći iz mjesnog odbora jer joj je dosta igrica i podvala.

Marta na sve načine pokušava zadržati Šimuna da ne ode iz obiteljske kuće, no on je odlučan: „Ali mi više nismo obitelj!“ „Dok nisam znala jesi li živ ili mrtav, u tim trenucima, kao da mi je netko iščupao srce! Stvarno sam vjerovala da te više ne volim, ali sad nisam više sigurna ni u što... Vjerujem da ako među nama postoji još mali tračak ljubavi, zašto ne možemo sve loše ostaviti iza nas i krenuti ispočetka?“ pita ga Marta.

Foto: RTL

„Stvarno si se promijenila i ja to vidim...“, započinje ganuti Šimun.

Hoće li joj pružiti još jednu šansu, pokazat će nova epizoda "Sjena prošlosti", večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

