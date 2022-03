S prikazivanjem je krenula druga sezona hvaljene regionalne noir serije „Močvara“ kreatora i redatelja Olega Novkovića i scenaristice Milena Marković. U novih deset epizoda junacima koje smo upoznali u prvoj sezoni pridružit će se neki novi likovi, no u centru pažnje i dalje je inspektor Nikola Krsmanović, kojeg glumi izvrsni Goran Bogdan. Novost je i to što se druga sezona ne odvija više u sivom, sumornom betonskom okruženju Novog Beograda nego u mjestu Senta, u Vojvodini.

Kako je najavljeno na konferenciji za novinare uoči regionalne premijere druge sezone „Močvare“, iako je istraga ubojstva glavna okosnica i u drugoj sezoni, nastavak donosi otkrivanje dugo skrivanih, mračnih obiteljskih tajni o porijeklu glavnog protagonista serije, Nikole Krsmanovića.

U prvoj sezoni mračne i napete krimiserije inspektor Krsmanović u potrazi je za nemilosrdnim serijskim ubojicom koji po Novom Beogradu iza sebe ostavlja leševe brutalno ubijenih žena. Ništa u ovoj istrazi nije kako se čini na prvi pogled. Uz mučne detalje ubojstava i nedostatak bilo kakvih konkretnih tragova, Krsmanović se vrlo brzo nalazi u problemima jer imena koja se pojavljuju u istrazi redom su ljudi koje on poznaje od djetinjstva i s kojima je odrastao, što mu posao dodatno komplicira i otežava. Tu su prvenstveno mafijaš Kinez (glumi ga odlični Vuk Kostić), nevjenčani suprug prve žrtve i najbolji Krsmanovićev prijatelj iz mladosti Mikac (Bojan Žirović), Kinezov poslovni partner i vlasnik noćnog kluba na čijoj je terasi pronađeno tijelo Kinezove supruge.

Kako se priča razvija, u „Močvari“ ubrzo postaje jasno da je od prošlosti nemoguće pobjeći. To potvrđuju brojna bolna iskustva Nikole Krsmanovića i pritisci kojima je izložen zbog svojih mladenačkih grijeha. No bit će to vidljivo i iz primjera Krsmanovićeva šefa, policijskog načelnika Vase Marjanova (Bojan Isaković) kojeg će iz epizode u epizodu početi sustizati posljedice dugogodišnje povezanosti s korumpiranim političkim moćnicima, ali i moćnim predstavnicima beogradskog podzemlja.

Odlično napisani dijalozi i fantastična, jezovita atmosfera nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Ono što „Močvaru“ izdvaja od prosjeka snažna je i detaljna karakterizacija likova pa ovdje nema crno- bijele podjele na pozitivce i negativce, svaki od glavnih protagonista serije ima osobnost koju ćete na trenutke voljeti, a na trenutke mrziti.

Osim izvrsno pogođene glumačke postave, publiku i kritiku snažno se dojmila glazba u seriji, osobito pjesma Dole u mraku koja prati odjavnu špicu koju potpisuje skladatelj Vojislav Aralica, a otpjevala ju je glazbenica Jelena Petošević. Pohvale je zaradila izvedba poznate narodne dječje pjesmice „Kiša pada, trava raste“ također korištene u seriji, a obje doprinose intrigantnoj noir atmosferi od koje se ježi koža.

Prve dvije epizode druge sezone serije „Močvara“ već možete pogledati na PLAY Premiumu, svake subote iza 21 sat dvije nove epizode.