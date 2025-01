Jandroković nam je otkrio zašto voli 'Sjene prošlosti': 'Supruga mi kaže da to gledam zbog lijepih žena...'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković bio je jedan od gostiju emisije "Vrijeme je za rukomet" uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Osim što je strastveni obožavatelj rukometa, Jandroković je otkrio i svoju ljubav prema RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti".

Na pitanje našeg Marka Vargeka kako će pratiti seriju sada kada je ona na televiziji samo u terminima kada ne igra Hrvatska, Jandroković je odgovorio:

"Dosta me ljudi zeza oko toga, to sam i u Saboru malo spominjao. Čuo sam da su gledatelji tražili da serija bude na TV-u i dok traje rukometno prvenstvo, a ja ću u kasnijem terminu to odgledati."

Kada je novinar upitao zašto voli gledati ovu seriju, Jandroković je s osmijehom rekao: "Žena mi je rekla da to gledam jer je puno lijepih žena, ali gledam zato što je odlična produkcija, inteligentno je napravljeno, hrvatski je proizvod tako da je dobro."

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik sabora prisjetio se svoje rukometne karijere i odgovorio na ozbiljno pitanje Mirze Džombe

