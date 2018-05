Igor ne gaji osjećaje prema Hanny koja skače oko njega. Slično je i kod Marka i Marije, koja nije oduševljena njegovim romantičnim potezima.

Višnja se već izjasnila da prema Igoru ne gaji nikakve romantične osjećaje pa se odlučila povući iz utrke kako bi Hanny dobila svoju priliku, čini se kako Igor još od nje neće odustati. I dok ga s jedne strane muči što mu Višnja ne uzvraća osjećaje, s druge strane ga muči da se Hanny ne zaljubi previše u njega.

„Hanny se trudi, međutim, bojim se da uzalud. Mislim da se s njezine strane razvijaju neki osjećaji, što ja svakako želim spriječiti, da na kraju ne bi ostala povrijeđena, a ne želim nikoga povrijediti“, kazao je Igor koji je dan proveo s Hanny na bazenima, a večer su završili romantičnom večerom, nakon koje je Hanny zaključila: „Cijeli dan daje neke naznake kao ajde nešto će biti!“

Hoće li Igor odustati od Višnje i posvetiti se Hanny, ostaje nam za vidjeti.

Marko nije uspio osvojiti Mariju

Slična situacija je i kod Elvisa, koji je nakon prethodnog dana s Tihanom, današnji dan posvetio Stanki. Zajedničko druženje proveli su na bazenima i na masaži, a dan su začinili čokoladom i šampanjcem u jacuzziju.

„Elvis me iznenadio. Bilo mi je dobro s njim, ali da sam očarana, nisam i mogao se potruditi puno više“, komentirala je Stanka druženje s Elvisom, a on je priznao kako mu je puno ljepše s Tihanom.

Nakon što je prethodnog dana lutao sam po Dubrovniku, došao je i red da Marko posveti pažnju djevojkama, pa je tako prva na redu bila Marija. Marko ju je odveo u šetnju po zidinama, što je nije previše impresioniralo obzirom da joj se nije dalo hodati, a nije ju impresionirao ni Markov romantičan potez čitanja poezije.

„Nikad mi nitko nije citirao pjesme, ali ne bih sada da mi svaki dan čita“, kazala je Marija, a Marko je komentirao: „Gospođica Marija ima neki osjećaj prema meni, a što je to, ja ne bih znao. Ipak je ona došla do finala i došla je zbog određenog razloga i mora tu nešto postojati.“

Nakon poezije, na Marijin nagovor, ali uz Markovo nećkanje, ipak su skočili u more i malo se okupali. „Ne bih sad rekla da imam plus kod Marka nego da Marko ima plus kod mene“, istaknula je Marija koja ne vidi neku veliku ljubav sebe i Marka.

„Da ovo prijateljstvo preraste u ljubav trebalo bi puno vremena, trebali bi puno vremena provoditi zajedno, tako da za sada, ništa“, dodala je, a hoće li ostati na tome, tek ćemo doznati.

Adnan prebacio lopticu mami

Dok su se svi kandidati trudili oko djevojaka, Adnan je druženje prepustio mami Merimi. Budući da je bio dan za Karolinu, odlučio je to ispoštovati unatoč tome što nije bio pretjerano oduševljen spojem.

„Ja ću danas izaći s Karolinom, ali nemam ja što s njom nešto pretežito pričati“, kazao je. Budući da je podosta kasnio, kada je stigao, Karolina ga je pitala gdje je toliko dugo i kazala da ga dugo čeka, na što joj je Adnan samo odbrusio: „Što me briga što čekaš?“

Zbunjena Karolina i neraspoloženi Adnan uputili su se potom na tenis, no zabava nije dugo potrajala jer je Adnana ukliještilo u leđima, pa ga je Karolina vratila u hotelsku sobu, a druženje nastavila s mamom Merimom i Leom.

Jesu li kandidati blizu odluke kojoj će djevojci staviti prsten na ruke, doznat ćemo uskoro.