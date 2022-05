Gospodin Savršeni napravio je veliki korak naprijed kada je odlučio upoznati Karolininu obitelj, i to putem videopoziva.

'To je prošlo tako dobro'

U showu je ostalo jako malo djevojaka i započeo je finalni tjedan u kojem Toni mora donijeti odluku koju djevojku misli konačno izabrati kao njegovu Savršenu. Toni je djevojke iznenadio tako što ih je pozvao na terasu i priuštio im ono što su dugo čekale, u posjetu su djevojkama došli obitelji i prijatelji.

No, obitelji Stankice i Karoline nisu uspjele doći u Zagreb, ali Toni je ipak pronašao način kako iznenaditi djevojke. Probudio je Karolinu kako bi putem videopoziva razgovarala sa sestrama i prijateljicom, koje je naposljetku upoznao i sam Toni.

Karolina je bila oduševljena iznenađenjem, a sve je dobilo novu dimenziju kada je Toni pred njezinom obitelji rekao da je ona možda ona prava za njega. "To mi je jako drago čuti i drago mi je što je to rekao pred tri svjedoka", komentirala je, a Toni dodao: "Najdraže mi je što smo ona i ja bili toliko prirodni, kao što smo inače svaki dan, i to je prošlo tako dobro, što mi pokazuje da je ovo što imamo pravo čak i kad se kamere ugase."