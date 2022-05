Gospodin Savršeni je odlučio da Polina napusti šou, a nitko na Tonija tada nije bio ponosniji od Amre koja o izbačenoj kandidatkinji nije imala najljepše riječi.

Amra nikad sretnija zbog Tonijeve odluke

Toni se vratio u vilu i rekao djevojkama da je Polina napustila šou, a one su bile u šoku jer su vjerovale da je ona favoritkinja. "Drago mi je što je ispala. Užasno se ponašala. Jest ona dobra osoba, ali moraš imati neko ponašanje koje priliči tvojim godinama i mjestu gdje se nalaziš i znanstveniku koji te vratio", rekla je Amra.

Toni je zamolio Danijelu, Amru i Josipu da mu se pridruže na terasi kako bi s njima popričao. Djevojke su spremne da neka od njih ide kući, ali Toni ih iznenađuje posjetom njihovih obitelji i prijatelja. To je bio jako emotivan trenutak za djevojke koje nisu mogle doći k sebi od suza i smijeha. "Baš mi je drago što su mi jasno dale do znanja koliko im ovo sve znači", rekao je Toni, a kada su se dojmovi malo slegnuli, želio je popričati sa svima. "Nisam očekivala taj scenarij i da je jedna od favoritkinja", rekla je Josipa dok je Stankica zaključila da su popustile emocije kod Tonija.

Polina je komentirala ispadanje

"Nakon što sam se vratila, nije bilo isto bez obzira što sam govorila da je isto. Nekako me možda vanjski svijet vratio na to što zapravo jesam i to me nekako povuklo unazad. Vidim da su sve cure: 'Toni, Toni!', a ja nemam toga i on to isto osjeća", rekla je Polina.