Nakon kratkog razgovora s djevojkama Toni je želio ozbiljno razgovarati sa Ksenijom jer je sumnjao u njezine iskrene namjere dolaska u vilu. "Otpočetka sam prema tebi bio samo iskren, a ako ti ne misliš da je bilo tako, meni je jako žao. Ništa ti ne zamjeram, samo smatram da nema više smisla da ostaneš ovdje“, rekao je Toni Kseniji, a ona zaključila: "Itekako bih ostala dulje da sam glumila jer na ovaj izgled mislim da Toni ipak ne bi ostao imun“, te dodala da on ipak nema - ono nešto. Djevojkama nije bilo ništa jasno jer je Ksenija samo odjednom otišla bez pozdrava.

Toni je iduću pozvao Polinu da popričaju i probaju nastaviti gdje su stali. Ona mu je priznala da joj se nije svidjelo to što ju je ostavio među curama da opravda svoj dolazak, pogotovo kad ju je Ksenija uvrijedila pred njim. Toniju je bilo žao, ispričao se, ali nije shvatio da je to bila uvreda pa su se brzo vratili na temu Polinina ulaska. "Bio sam uvjeren da će sad biti vatromet, ali opet vidim tu neku ukočenost“, rekao je Toni kojemu je bilo drago što je Polina otkrila kako je u show ušla s mišlju da si napravi promociju, a da joj je on na kraju zapeo za oko. "To ti laska!", smijala se Polina, koja se među djevojke vratila bez ruže, no sjela je pokraj Karoline komentirajući kako dvije favoritkinje, misleći na sebe i Karolinu) nisu dobile ružu. "To mi je jako umišljeno“, rekla je Dijana.

Sljedeća je s Tonijem razgovarala Josipa, koja je zamolila Tonija da joj donese majicu koju je skinuo na posljednjem grupnom spoju jer želi spavati u njoj. "To je klasična Josipa“, smijao se Toni. Vidjelo se da je Toniju simpatično, ali i malo neugodno u njezinu društvu jer Josipa ne skriva osjećaje prema njemu: "Stvarno te volim gledati i ljubila bih te svaki dan“, rekla mu je. Stankica je razgovarala s djevojkama o tome da moraju barem ovaj put Josipu dočekati na lijep način, no kad je ona stigla, nije željela pričati o spoju. "Zaslužile su to i uopće ne želim s njima više dijeliti ništa što se događa“, zaključila je Josipa.

Došla je Antonija koja je priopćila djevojkama da uz Kseniju ipak odlazi još jedna djevojka i započela je ceremonija ruža. Prvu je ružu Toni namijenio Karolini jer joj želi dati do znanja koliko mu znači. Na kraju je vilu napustila Janet.

Sutradan je atmosfera bila opuštena jer je djevojaka sve manje. Ubrzo je došla Maria s pismom u kojem je Toni pozvao djevojke koje su si "najdraže neprijateljice" s njim na grupni spoj, a to su Stankica, Danijela, Ela, Josipa, Polina i Amra. Djevojke se nisu iznenadile za Danijelu i Josipu jer one neprestano imaju nekakav konflikt. Polina je trenutno najomraženija osoba u kući, a na Amru su već neko vrijeme sve stanarke ljutite. Na lokaciji za grupni spoj dočekali su ih Toni, Antonija i Dalibor Petko. Djevojke su bile odjevene u pidžame jer su svoje frustracije napokon mogle izraziti fizički, i to borbom jastucima! Borile su se Stankica protiv Poline, Danijela protiv Josipe i Amra protiv Ele.

U vili su ostale samo Dijana, Maria i Karolina, koja se malo izolirala i razmišljala o svom ostanku i djevojkama koje Toni ostavlja u kući jer ona smatra da ostaju provokatorice. „Nikad se nisam s njima znala nositi u životu i bojim se da dođe do neke eskalacije koja mi nije potrebna“, rekla je Karolina. Maria i Dijana su se odvojile u vili i komentirale kako vjerojatno Toni priprema nešto posebno za Dijanu jer je svjestan da se treba malo više potruditi oko tihih i zatvorenih djevojaka poput njih.

Prve u ring u borbu s jastucima ušle su Polina i Stankica, koje su u jako dobrim odnosima pa to zapravo i nije bila prava borba, a prema procjeni sudaca Antonije i Dalibora Petka pobjedu je odnijela Stankica. Sljedeće u ringu bile su Danijela i Josipa i svi su očekivali pravi meč jer se one stalno prepiru. Čim su počele s udaranjem, perje je letjelo na sve strane. Svi su bili šokirani koliko je brzo sve eskaliralo. „Pokazale smo da smo borbene, da mi to možemo i da se stvarno pošteno borimo“, rekla je Josipa, no pobjednica je bila Danijela. Posljednja je borba bila između Ele i Amre koja je na kraju samo bježala od Ele koja je i pobijedila.

Djevojke u vili komentirale su igru u kojoj su se okomile na Amru, a Karolina smatra da je zaslužila sve titule koje je dobila dok se Mariji ne sviđaju Polina i Toni kao par. „Nije iskrena, nikad nije pokazivala neke emocije prema Toniju ili neku želju da ga upozna. Jako je velika razlika u godinama između njih dvoje, Polina nije ostvarena žena i oni su dijametralno suprotni“, rekla je Maria i dodala da: „I nije znala o čemu je pričala s Tonijevom sestrom i samim time smatram da nije zaslužila drugu priliku.“

