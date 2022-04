Nakon povratka Poline u show "Gospodin Savršeni" ponovno vlada napetost u vili, a Toni je pokušao oraspoložiti djevojke pozivom na zanimljiv grupni spoj.

Polina, Maria, Josipa, Danijela, Stankica i Amra pozvane su na spoj i jako im se svidjelo što im je Toni pekao roštilj. Gospodin Savršeni podijelio je djevojke da jedna pomogne njemu, a ostale da naprave salatu i pića, a Josipa je odmah iskoristila priliku i odlučila pomagati Toniju.

"Prešle su odmah na salate i koktele, a ja sam si uzela glavno jelo", u svom stilu rekla je Josipa. Josipi je bilo nelagodno zbog jučerašnjeg priznanja da se zaljubila, ali Toni joj je dao do znanja da cijeni njezinu iskrenost i hrabrost. "Stvarno se osjećam opušteno u njezinu društvu, a radim na tome da se i ona osjeća opušteno u mom društvu", rekao je Toni.

Zabava uz bazen

U vili su Ela i Dijana komentirale divlju ružu i kad bi bio pravi trenutak da Dijana ukrade spoj. "Ne znam je li pozitivno ili negativno imati divlju ružu jer mislim da je svaki spoj nasamo planiran baš za tu osobu s kojom je na spoju i ja moram ukrasti spoj. Ispada kao da nisam zaslužila svoj spoj, nego moram krasti tuđi", rekla je Dijana.

Ksenija je svoje nezadovoljstvo Tonijem odlučila pokazati nesudjelovanjem u aktivnostima, objašnjavajući kako si je uzela godišnji. Dijana je dodala da bi najradije ukrala spoj Polini jer je ona imala dovoljno vremena s Tonijem dok Josipa smatra da je već pogriješila i da je nekoj od njih već danas trebala preoteti spoj.

Nakon roštilja djevojke i Toni zabavljali su se uz bazen, a Amra i Toni čak su uspjeli razmijeniti nekoliko zagrljaja pred ostalima djevojkama. "Mi otpočetka uspijevamo razvijati naš odnos čak i kad su druge cure tu", rekao je Toni i potom pozvao Amru na razgovor. Bez obzira na to, djevojke Amru ne doživljavaju kao konkurenciju. "Znam da ako se ja sviđam Toniju, onda mu se ona ne sviđa", komentirala je Polina, no Stankica je dodala kako joj počinju smetati ti spojevi s drugim djevojkama jer i s njima onda produbljuje odnos.

Toni je Amri rekao da se njegovi osjećaji od posljednjeg spoja nisu promijenili te da mu nedostaje, što je Amru oduševilo jer je upravo to ona željela reći njemu.

Toni gaji prave osjećaje prema Amri

"Amra je jedna od djevojaka s kojom mi ovaj razvoj naših osjećaja i odnosa ide najprirodnije. S njom se osjećam kao da nema kamera i kao da bi se slično naš odnos razvijao i da smo se upoznali u vanjskom svijetu", rekao je Toni dok je Amra već razmišljala o avionskim letovima Tuzla-Split dodajući kako može zamisliti život s njim.

Djevojke su stalno izdvajale Polinu i uopće im nije padalo na pamet da Toni gaji prave osjećaje prema Amri, ali Toni s njom svakim spojem sve više produbljuje odnose te joj je i danas dao ružu.

Za drugi dio spoja Toni je pripremio nogomet, ali ne klasični nego su djevojke igrale odjevene u velike balone. Danijela je namjerno obula štikle jer je planirala bojkotirati bilo kakve fizičke aktivnosti, ali kad je vidjela kako se svi odlično zabavljaju, promijenila je mišljenje.

Stankica joj je na poluvremenu dala svoje tenisice pa se i Danijela pridružila igri, a sad su odlučili igrati bez balona. Na kraju je sve iznenadila Maria koja je zabila najviše golova pa ju je Toni odlučio pozvati na spoj.

Karolina se jako iznenadila

Djevojke su se u vilu vratile jako sretne uz komentare kako im je ovo bio najzabavniji dan i najbolji grupni spoj dosad. Karolina se jako iznenadila što je Amra dobila ružu jer je očekivala da će ona uskoro biti izbačena iz showa. "Otkad su imali taj spoj u stanu, taj film i ljubljenje, kao da je Toni nije previše primjećivao, što mu je ona više puta rekla", čudila se Karolina.

Maria se napokon počela otvarati Toniju te mu je rekla kako je spremna zbog ljubavi otići živjeti i u inozemstvo jer je već jednom to napravila. Toni je ostao šokiran kada je doznao da je Maria imala vezu od pet godina. Toni je s Marijom prošao sve teme o životu, ali i dalje se osjećao kao da je na nekom intervjuu.

"Ja se njoj sviđam i trudi se oko mene, a svejedno su ti zidovi i dalje tu. Očito je da između nas ima nešto i ne znam kako srušiti te zidove. Trudim se svim snagama", rekao je Toni i odlučio joj dati ružu jer joj želi dati do znanja da je zainteresiran za nju, ali čeka da se još opusti. "S moje strane postoji interes i što će se on više truditi to ću se ja više opuštati, što je bitan temelj za izgradnju budućeg odnosa", zaključila je Maria. Djevojke su pretpostavile da je njezin spoj s Tonijem izgledao kao intervju i nije im baš jasno kako je ipak dobila ružu.

Hoće li Amra i dalje biti na piku djevojkama te kako će Dijana iskoristiti svoju divlju ružu - ne propustite pogledati u novoj epizodi "Gospodina Savršenog" od 21.20 sati na RTL-u.