U srijedu navečer u showu "Gospodin Savršeni" djevojke su zaigrale napetu igru iskrenosti u kojoj je Amra isplivala kao najneiskrenija osoba, a njihove odgovore potajno je pratio Toni, koji je napokon dobio uvid u stvarno stanje u vili.

Dan je započeo dolaskom voditeljice Antonije Blaće koja je za djevojke pripremila paprena pitanja kako bi se doznalo koja je sudionica najviše, a koja najmanje iskrena u ovom showu. Cijelu igru u tajnosti je pratio Toni iz režije pa je ostao iznenađen pojedinim odgovorima. Djevojke u vili Dijanu su ocijenile kao najiskreniju osobu u emisiji dok su Amru okarakterizirale kao onu koja najviše laže i koja je vrlo različita iza i ispred kamera.

"Imamo još jedan nož u leđa, ali nema veze. Igra iskrenosti nije vidjela iskrenost", zaključila je Amra koja je samim time postala i pobjednicom te igre jer je njezino ime bilo najčešće u odgovorima. Međutim, Dijana je odlučila iskoristiti moć divlje ruže pa je Amri preotela nagradu, odnosno cjelodnevni spoj s Tonijem i zoološkom vrtu.

Amri su zasuzile oči zbog propuštene prilike

"Od početka gradimo odnos gdje nju koči njezina nesigurnost. Stalno moram razmišljati da li se dovoljno trudim, da li se previše trudim, osjetio sam kao da ima neki mali zid prema meni…" izjavio je Toni na početku spoja s Dijanom jer je ona priznala kako je ustala na lijevu nogu. No nakon nekog vremena Dijana se opustila pa je par proveo dan u ugodnom druženju, a spoj je završio s ružom u Dijaninoj ruci: "Iznenadila me ruža, baš je bilo slatko!"

Za to vrijeme u vili se vodila rasprava o današnjoj igri iskrenosti, a kad se Dijana vratila sa spoja i djevojkama prepričala dojmove, Amri su zasuzile oči zbog propuštene prilike: "Obožavam životinje i moj idealan spoj je baš u zoološkom vrtu. A kad je rekla da je izvadio zmiju… Rasplakat ću se jer ja toliko volim zmije…"

"Uopće nema razloga da se ljuti, ali neka se ljuti ako želi. Drago mi je da sam ukrala taj spoj i na kraju je ispao odličan dan!" zaključila je Dijana koja ne želi ni trena. Nakon toga došao je red za novi koktel party i novu ceremoniju ruža, a onda je Toni iskreno priznao djevojkama kako je danas pomno pratio njihovo ponašanje i čuo sve odgovore te nije bio sretan s njihovim reakcijama.

Toni se naljutio

"Dobio sam dojam da se mene ne shvaća ozbiljno. Meni ovo nije šala, došao sam ovdje s iskrenim namjerama i stvarno bih volio da ozbiljno shvatite moje emocije jer i ja vaše shvaćam ozbiljno. Koliko god je situacija teška, toliko se trudim stajati iza svojih riječi", kazao je odlučno Toni, a djevojke su prvi put vidjele ozbiljnog i pomalo ljutog Gospodina Savršenog.

"Naravno da ga mnoge djevojke ne shvaćaju ozbiljno kad su ovdje iz krivih razloga, ali kad se kamere upale, onda tvrde da su tu zbog ljubavi", komentirala je Josipa. Kako bi odvratio loše misli, Toni je pozvao Karolinu na razgovor: "Dođi da mi uljepšaš dan!"

"Samo slušam kako si bio s djevojkama na spoju, kako ste se grlili, ljubili, to me malo poljulja", priznala mu je Karolina pa nastavila: "To nisam ja, bojim se da što ćemo više ići dalje da će mu to nedostajati u meni i da će to prevagnuti…" No s druge strane Toni vjeruje u njihov odnos te ima razumijevanja za svoju simpatiju pa priznaje: "Što je više upoznajem, to mi je draža. Kemija je opipljiva i umrijet ću ako ju ne poljubim, to je najiskrenije kako se osjećam…" Intimni razgovor na kraju je ipak završio bez poljupca i bez ruže, no Karolina je sigurna u svoj ostanak u showu.

"Karolina misli da je nedodirljiva i da je njeno finale, a da smo mi ovdje da popunimo prostor", zaključila je Danijela, a je li u pravu i koja će djevojka napustiti show na novoj ceremoniji ruža – pogledajte u četvrtak u showu "Gospodin Savršeni" od 21.20 sati na RTL-u!