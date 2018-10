GLEDATELJI SUPERTALENTA BIJESNI ZBOG GOLOG SLIKARA: ‘Šta je sljedeće? Spolno općenje sa kravom, psom?’

Gledatelji su podijeljenog mišljenja. Dok jedni osuđuju golotinju u primetimeu, drugi su oduševljeni neuobičajenim slikarom

Nakon što je sinoć u Supertalentu prikazan nastup Kanađanina Brenta Raya Frasera koji je izišao gol na pozornicu i slikao penisom, zbog čega je članica žirija Martina Tomčić napustila studio, gledatelji Nove TV izrazili su svoje mišljenje na društvenim mrežama. Mnogi smatraju da nastup ‘penisoslikara’ nije trebao biti prikazan u primetimeu, pogotovo jer show gledaju i djeca. Zato su podržali Martinin potez.

“Sramota za našu zemlju što smo dozvolili direktnu pornografiju kojoj su bila izložena djeca u studiju, a pedofilija se kažnjava, što je ovo večeras bilo? Užas… Bravoooo za Martinu što je napustila žiri”,

“Ovo je sramota, zašto se ovo pušta, plješće na ovo, i kako bilo nadamo se da će show proći do kraja normalno, trebali bi probirati bolje kandidate prije nego dođu na samu pozornicu. Ovo je primjer izopačenosti koji se i dalje prodaje za veću gledanost publike? Ako jeste prskajte do kraja…”,

“Svaka čast Martina!!!! Sramota… Više ne želim gledati koliko smo nisko pali…”,

“Ovo je sramota nad sramotama za Novu TV. To ne ma veze sa talentom”,

“Jadno, primitivno i animalno…”,

“Svi u bojkot Nove TV. …. Pored djece što nastupaju… Više nikad ne gledam Novu TV…. Gdje su naše puste udruge za prava djeca….glavno da primaju lovu za ništa”,

“Šta je sljedeće? Spolno općenje sa kravom, psom… pedofili.. transvestiti… sve talent do talenta… Dajte se ljudi saberite.. postoje istinski talentirani ljudi a postoje i budale.. problem je što su budale nekima simpatične.. Zbog čega je ovo na TV? I zašto moje dijete od sedam godina mora gledati spolovilo nekog bolesnika? Isti vi kojima je ok da luđak luduje prvi ste vikali kada su sestre ( ne znam koji je to supertalent bio, mislim prošle godine)pjevale, lijepo pjevale vjerske pjesme. S jedne strane ste kao jako otvoreni i tolerantni, a s druge baš i niste… dajte se odlučite… I šta vas briga šta je žena izašla, Bogu hvala još uvijek ne postoji zakon po kojem mora gledati nešto što neće”, neki su od komentara zgroženih gledatelja.

Nekima se Brent (itekako) svidio

No, ima mnogo i onih kojima je Brentov nastup bio zanimljiv i zabavan, a one koji se nad njim sablažnjavaju nazivaju lažnim moralistima.

“Ova prepotentna Martina umislila sebi da neka svetica i velika umjetnica pa se tu sablažnjava. Bit će da je u pitanju strah od nepoznatog”,

“Umrla sam od smijeha. Al da lik ima talent, jbg ima, nemre to svatko sa ‘tim’ priborom. Osvježenje za kraj svakako…”,

“Pet minuta sam pokušavala skužiti čime lik slika… Al pločice na trbuhu… Gori kuća, gori štala”,

“Meni je ovo bilo vrh… kralj. Totalni show. Vjerujem da se mnogima razuzdala mašta”, pisali su gledatelji Supertalenta.

Neki su stali i u obranu produkcije, objasnivši da nije istina da su tijekom Brentova nastupa u studiju bila djeca te podsjetivši da je na ekranu pisalo da sadržaj nije preporučen za djecu mlađu od 12 godina.

“Za sve one koji kažu da u publici ima djece odgovor je NEMA!!! POGLEDAJTE MALO BOLJE, DJECU SU MAKNULI, A NAMA STAVILI ZVJEZDICU… PA SE NIŠ SRAMOTNO NE VIDI”, komentirao je jedan gledatelj.