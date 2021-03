GDJE POGLEDATI NAJBOLJE SERIJE ILI UŽIVATI U BEZVREMENSKIM KLASICIMA? Mi znamo!

RTLplay i PLAY Premium nude vam pogled u jedan čitav novi svijet

Ne ide vam se u šetnju iako je vani sunčano? Želite provesti kul večer uz dobru hranu? Može, jer uz RTLplay i PLAY Premium svijet je velika bombonijera.

RTLplay, najveća online videoplatforma u zemlji, donosi poklon svim zaljubljenicima u sjajan sadržaj koji mogu gledati kad god i gdje god požele. Bilo da je riječ o domaćim ili stranim TV showovima, kultnim, ali i novim serijama, filmskim hitovima, sportskim minutama ili dječjem sadržaju – baš svatko od četiri do 84 može pronaći nešto za sebe. PLAY Premium nudi digitalnu videoteku s više od 5000 sati sadržaja! Od skandinavskih noir serija, holivudskih hitova, najboljih regionalnih uradaka do raznih formata domaće produkcije – sve u nekoliko klikova!

Ljubitelji američkih uspješnica mogu pogledati odlične serije kao što su „Milijun malih stvari“, „Vladarica“, „Zašto žene ubijaju“, uz omiljene hit TV franšize „NCIS“, „NCIS New Orleans“ i „NCIS Los Angeles“. Tu je i „Schitt’s Creek“, dobitnica čak devet Emmyja, a prati nekad bogatu obitelj koja se nakon bankrota seli u mali grad i počinje potpuno drugačiji život praćen beskrajno zabavnim dogodovštinama. Najnovije serije iz regije kao što su „Besa“, „Južni vetar“, „Senke nad Balkanom“, „Ubice mog Oca“, „Državni službenik“, „Jutro će promeniti sve“, dugo očekivana regionalna serija „Mama i tata se igraju rata“, koja prati život junaka u srednjim godinama, na prijelazu iz mladosti u zrele godine – također su dostupne na platformi.

Treba istaknuti i europske klasike kao što su „Mućke“, „Allo, Allo“, „Poirot“, „Gospođica Marple“, uz dodatan izbor novih miniserija BBC i ITV produkcije poput premijere komične serije „Bez love“ (Brassic), s odličnom glumačkom postavom koju čine Joseph Gilgun (Mistfits, This is England) i Dominic West (The Affair, Wire).

Svi obožavatelji reality shovowa doći će na svoje uz „Love Island UK i USA“ te australsku verziju emisije „Brak na prvu“, premijere velikih uspješnica „Pet frajera tjedno“ (Five Guys A Week) i „Moja bolja polovica“ (My Hotter Half), te televizijski dokumentarni serijal o trenutno trendy eri devedesetih godina prošlog stoljeća. U „Pet frajera tjedno“ slobodna žena poziva pet potencijalnih partnera da se presele u njezin dom i žive s njom tjedan dana te se natječu za njezinu naklonost. Ulozi postaju još napetiji ako ona još uvijek živi s mamom i tatom. „Moja bolja polovica“ je drzak i zaigran show u kojem se parovi natječu koja je polovica para atraktivnija i zgodnija, a „gubitnik“, uz pomoć stručnjaka za modu i njegu, dobije priliku za makeover i revanš ocjenjivanje. Svakako trebamo spomenuti i nove nastavke televizijskog fenomena posljednjeg desetljeća „Krv nije voda“.

Na platformu stiže i ekskluzivan serijal „Devedesete“ (The Nineties) u produkciji višestrukih dobitnika Emmyja Toma Hanksa, Garyja Goetzmana i Marka Herzoga, koji prikazuje kronike događaja i popularnu kulturu Sjedinjenih Američkih Država tijekom 90-ih godina; od predsjedničkih mandata Georgea H. W. Busha i Billa Clintona, tehnoloških trijumfa i terorističkih tragedija, revolucije grungea i ulaska hip hopa u mainstream, rasnih sukoba od Los Angelesa do New Yorka…

Dramu, napetost, ljubavne zaplete i dašak Orijenta donose turske serije, a na PLAY Premiumu dostupne su „Žena“, „Iffet“, „Kosem“, „Majka“ ili klasik „1001 noć“. Od 15. ožujka mogu pratiti još jednu omiljenu tursku seriju „Dnevnik ljubavi“, ekranizaciju poznatog romana koju su osmislili producenti hita „Sulejman Veličanstveni“. Osim dramskih turskih serija, mogu pogledati i kompletnu sezonu nagrađivane romantične komedije „Sanjalica“.

Svi roditelji za svoje mališane mogu pronaći iznimno bogat dječji program koji, među ostalim, nudi naslove kao što su „Mali Princ“, „Zig & Sharko, „Janko Strižić“, „Mali znanstvenici“, „Pčelica Maja“, „Yu Gi Oh“, „My Little Pony“, „A je to“, „Lucky Luke“, „Garfield“, „Štrumpfovi“, „Bakugan“ i mnoge druge.

Uz PLAY Premium možete streamati uživo i sve RTL Premium TV kanale; RTL Living, RTL Crime, RTL Adriju i RTL Passion te Discovery, TLC, Animal Planet te Eurosport 1 i Eurosport 2 kanal, a sadržaji se mogu pratiti na računalima, tabletima i pametnim telefonima s pristupom internetu.

Ovisno o tome jeste li odabrali Osnovni (29,99 kn) ili Prošireni paket (49,99 kn), sadržaj možete gledati s malo reklama ili potpuno bez njih.

A kako to sve možete? Besplatno skinite aplikaciju RTLplay i pratite upute.

Jer PLAY Premium je nova razina slobode!