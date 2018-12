FARMERI PALI U DEPRESIJU: Saša tuguje za Editom: ‘Nema me tko podizati na neku pozitivu!’

Saši je teško pao Editin odlazak jer ga nema tko nasmijavati

Kraj je sve bliži, a gazdarica Anica je primijetila kako farmeri gube motivaciju i samo traže priliku za odmoriti se. „Svi smo pali elanom i nismo aktivni koliko bismo trebali biti“, primijetila je. S obzirom na to da je Anica najzaduženija za suđe i kuhinju priznaje kako je i njoj već dosta svega. Posljedica odvojenosti od obitelji sada je najizraženija na Maji. „Uporno bježim od tih ljudi. Jednostavno nisu ljudi koje ja volim i koji su uz mene“, priznala je i dodala: „Nekako sam nikakva.“.

U sličnom raspoloženju je i Saša kojemu je teško pao Editin odlazak s farme. „Nema me tko podizati na neku pozitivu. Ne može me nitko nasmijati kao što me Edita nasmijavala“, priznao je Saša i dodao: „Svaka čast Ani, ali Edita je jedina Edita bila ovdje i mislim da će ostati cijeli život jedna jedina Edita.“

Farmere su danas posjetili klijenti kako bi kupili brašno. S obzirom na to da mlin još uvijek ne radi farmeri nisu imali spremno brašno za njih. No, ubrzo su se snašli i ponudili im svoje rukotvorine. Tako su im ponudili ogrlice za narodne nošnje, kućicu za psa, tepih, licitarska srca i ulje od koprive. Klijente je zanimalo koje bi životinje farmeri mogli prodati. Za Pepu nisu bili zainteresirani, ali su se ipak odlučili za kupnju pet purica. Iako su farmeri obećali načelniku da će imati svoje meso za proslavu, obećanje su čini se prekršili i prodali klijentima sve pure što su imali. „Kao ekonomija smo jako, jako loši“, priznala je gazdarica Anica te dodala kako na banci imaju malo dukata s obzirom na to koliko su dukata potrošili na luksuz. Ni klijentica nije zadovoljna njihovom ponudom jer osim što je siromašna, ponuda je i dosta nekvalitetna. Farmeri su se uspjeli snaći u nezgodnoj situaciji te su prodajom rukotvorina i purica u kratkom roku zaradili 90 dukata. „Mislim da nas sad ne treba ništa više sputavati. Sad stvarno moramo krenuti i zagristi i za tu feštu se pripremiti pravo pošteno“, zaključio je Saša.

S mentorom Jožom na farmu je stigla i voditeljica KUD-a Sanja kako bi pokazala farmerima kako dekorirati kuću za goste. Dok su Maja i Matea pozorno upijale njezine savjete, Anica, Jurica i Ozren otišli su s Jožom u obilazak farme gdje im je Joža davao upute kako da što bolje srede okoliš farme.

Osim što će farmeri gostima pripremiti priredbu, morat će im spremiti i tradicionalna jela, a za to se pobrinula bučarica Dušanka Žanić. Bučarica im je prezentirala kako se od buča može napraviti pekmez i kolači te im je objasnila i koje sve vrste buča postoje. „S obzirom na to da smo sada dobili dosta tih buča, trebali bi se svi maksimalno angažirati jer tu treba čišćenje, guljenje, rezanje, ribanje i trebali bi svi sjesti i prionuti tome poslu da bi što se što više proizvoda iz toga moglo izvući“, zaključila je gazdarica Anica. Hoće li se farmeri trgnuti i prionuti na posao, ostaje nam za vidjeti!