Obožavatelji serije 'Prijatelji' traže da se izbaci scena za koju kažu da je "predvidjela" smrt Matthewa Perryja.

Širi se scena

Podsjetimo, glumac je preminuo u dobi od 54 godine, a njegovo beživotno tijelo pronađeno je u jacuzziju u njegovu domu u Los Angelesu, a još se ne zna točan uzrok smrti.

Zbog okolnosti u kojima je umro, društvenim mrežama se širi jedna scena iz Prijatelja koja nakon Perryjeve smrti djeluje dosta jezivo. Naime, radi se o sceni iz pete epizode sedme sezone, koja nosi naziv 'The One With The Engagement Picture', a prvi put je prikazana 2000. godine.

'Utapajući kreten'

Chandler i njegova zaručnica Monica Geller (Courteney Cox) poziraju za fotografije kojima će najaviti vjenčanje, a Chadleru je teško bilo prirodno se nasmijati. "Što ti je s facom?" pitala ga Monica.

"Ova fotografija bi trebala govoriti da će se Geller i Bing vjenčati, a ne da je lokalna žena spasila utapajućeg kretena", dodaje Monica, a fotograf se na to krenuo smijati, što Monicu iživcira. "Hej, nemoj mu se smijati! On je moj utapajući kreten", rekla mu je Monica.

"Ova scena ne sjeda dobro nakon vijesti o uzroku njegove smrti", "Može li ova scena biti jezivija?", "Moraju izbaciti ovu scenu iz serije. Praktički su predvidjeli budućnost", samo su neki od komentara uznemirenih obožavatelja.

