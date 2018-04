DRELE KRATKO I SLATKO NAJAVIO SVOJ NASTUP: ‘Utjelovit ću legendu svoga djetinjstva; bit ću jako ljubak!’

Ove nedjelje natjecatelji TLZP-a opet mijenjaju spol i rasu, kako vam se čine njihove transformacije?

Davor Dretar Drele ponovno će ući u ulogu jedne legendarne pjevačice. Nakon izvrsne transformacije u Nedu Ukraden, ovoga tjedna Drele postaje Ljupka Dimitrovska, a izvest će njen veliki hit Ta tvoja barka mala.

„Meni je to sreća jer ću moći utjeloviti legendu svoga djetinjstva“, rekao je oduševljeni voditelj. Poslije zahtjevnog repanja u ulozi Willa Smitha, ovoga puta problema s učenjem teksta sigurno neće imati: „Ja tu pjesmu znam napamet otkad sam ju prvi put čuo.“ Svoj ovotjedni nastup najavljuje vrlo sažeto: „Bit ću jako ljubak.“





Prošlotjednim prerušavanjem u ”gladijatorsku” Severinu Matko Knešaurek osvojio je simpatije žirija i brojnih gledatelja, a ove nedjelje u showu Tvoje lice zvuči poznato izvest će uspješnicu Singin’ in the Rain jednog od velikana mjuzikla, Genea Kellyja.

„Blagonaklona je gljiva, uvijek mi da nekog stvarno dobrog izvođača“, zadovoljno će Matko o ovotjednom zadatku. Ipak, nije mu toliko svejedno:„Strah me da to neću izvest na najbolji način, ali ja ću se potruditi.“ Za razliku od prošlotjedne uloge, ovoga puta mora biti ‘frajer’ na pozornici: „On je apsolutni džentlmen, ja ću to lako jer sam i ja džentlmen“, siguran je Matko u sebe.

Paola se transformira u muškarca

Još jednu legendu osamdesetih utjelovit će Paola Valić Bekić, kojoj je gljiva za transformaciju odredila Daniela Popovića i njegovu pjesmu Đeni nosi kečke. „Vraćam se u djetinjstvo. Ako uspijem donijeti bar dašak tog doba, ja sam sretna“, uzbuđeno najavljuje Paola. „Ja sam očito trebala biti muškarac“, duhovito komentira dosadašnje zadatke u showu. Iako se na prvi pogled čini jednostavna, transformacija u nekadašnju glazbenu ikonu iziskuje mnogo truda, a Paola kratko komentira: „Najjednostavije su nekad najteže“.

Maja opet promijenila boju kože

Interesantan nastup ove će nedjelje prirediti Maja Bajamić, a utjelovit će Carla Douglasa i otpjevati njegov veliki hit Kung Fu Fighting.

„Evo mene opet, u drugoj boji kože i s dvadeset kila viška“, najavljuje Maja nastup. Budući da je trenirala judo i ima ljubav prema borilačkim vještinama, tematika pjesme vrlo joj je bliska, ali posebno ju veseli nešto drugo: „Najdraža stvar mi je kimono koji ću nositi.“ Što se tiče vokalne transformacije, Maja nije zabrinuta: „Mislim da mi to neće stvarno biti problem“, ali se ipak požalila na zadatke koje joj daje gljiva i rekla: „U ovom showu nije lako biti muškarac.“ Ove nedjelje čekaju nas i nastupi Katarine Baban koja će nakratko postati Jelena Rozga i Amela Ćurića koji će se transformirati u Madonnu. Damir Poljičak postat će Mariah Carey, a Ana Vilenica ući će u ulogu Kurta Cobaina iz Nirvane.