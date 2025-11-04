Dramatične scene u 'Divljim pčelama': Svadbena noć pretvorila se krvopoliće

U popularnoj seriji ''Divlje pčele'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, gledatelji su svjedočili tragičnom raspletu braka Katarine Runje i Petra Vukasa. Nakon višemjesečnih pritisaka i obiteljskih sukoba oko zemlje, najstarija od tri sestre, Katarina pristala je na brak koji je u selu od početka bio dočekan s nepovjerenjem. Mnogi su ga smatrali više poslovnim dogovorom nego stvarnom zajednicom.

Iako su u crkvi pred oltarom izgovorene riječi o sreći i vjernosti, već na svadbenom slavlju bilo je jasno da među novopečenim supružnicima nema mira.

Petar Vukas tragično je poginuo

Petar Vukas, poznat po nagloj naravi i potrebi za kontrolom, nije skrivao prijezir prema Katarini. Napetost je kulminirala kad je u obiteljskoj kući došlo do žestokog sukoba. Prema prikazanim scenama, Petar je nasrnuo na Katarinu, a potom i na njezinu sestru Zoru koja joj je pokušala pomoći.

U kući su odjekivali povici i pozivi u pomoć, a najmlađa sestra Cvita je u očaju zgrabila pušku i pokušala ga zaustaviti.

Foto: Rtl

U nastavku drame, sestre Runje branile su se u strahu za život. Sukob je završio tragično. Petar Vukas je poginuo nakon što su ga sestre svladale i u očaju napale kamenjem. Njegova svadbena noć postala je i posljednja.

