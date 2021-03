DRAMA, NEIZVJESNOST I PANIKA OKO DIVLJAČI: Mahir odabrao pogrešno meso, a Marija i Dario podbacili

Poslije savjetovanja s mentorima, kandidati su imali 45 sekundi za odlazak u Spar trgovinu kako bi uzeli namirnice

U tjednu u showu “Tri, dva, jedan – kuhaj!” u kojem kandidati trče, današnja tema je vezana za divljač, što znači da će kandidati u 75 minuta morati napraviti četiri slijeda, a ocjenu će dobiti kao tim, a ne kao pojedinci.

Prije kandidata, u izvidnicu namirnica išli su mentori Ivan i Željka, a kako je u prethodnoj emisiji njegov tim izgubio, iako se pripremala riba, Pažanin je najavio osvetu na Željkinu terenu. Poslije savjetovanja s mentorima, kandidati su imali 45 sekundi za odlazak u Spar trgovinu kako bi uzeli ključne namirnice, ali se pokazalo da odabir i nije bio najbolji jer su neki kandidati uzeli ili krive namirnice ili nisu uzeli ono što su trebali.

ŽELJKIN TIM JE TOTALNO IZDOMINIRAO: Morski jelovnik od šest sljedova nije baš ‘sjeo’ Pažaninovu tim

Naime, Mahir je trebao donijeti prepelice, ali je umjesto toga uzeo divlju svinju, što je poremetilo računicu Jošku koji je trebao također pripremati gulaš. Željka je na kraju zapravo bila najrazočaranija jer se bojala kako će izgledati kad tri od četiri para u njezinu timu pripremaju gotovo istu stvar.

Dame su pripremale divlju svinju

Uz dosta drame, neizvjesnosti i panike pred kraj kuhanja, kandidati su ipak uspjeli završiti jela, a čak su i očistili radne jedinice pa nije bilo negativnih bodova. Prva jela su donijeli Mahir i Nešo te Mirela i Ljuba.

Dame su pripremale divlju svinju sa žličnjacima od palente sa snijegom od bjelanjaka. Iako su planirali raditi prepelice, dečki su na kraju radili muflona. “Muflon vas je pogledao u oči, dobro ste to odradili. Bolju palentu s kikirikijem dugo nisam probao. I umak s povrćem je jako fin”, zadovoljno je komentirao Špiček, dok je za jelo Mirele i Ljube komentirao da je dobro, ali uz zamjerke da se masnoća odvojila od ostatka umaka.

Jezz i Joško te Ksenija i Jozefina sljedeći su donijeli svoja jela. Prijateljice su pripremale muflona uz dodatak heljde, ali njihovo jelo nije oduševilo žiri.

“Totalna zbunjoza na pijatu. Nije to odrađeno kako treba, kao da ih je netko isključio”, komentirao je Pažanin. “Vidi se da vučete na pašticadu, u Dalmaciju. Ovako to izgleda neredno, ali to je to. Ja bih samo malo pojačao okuse. Popečci su jako dobri”, komentirao je Pažanin jelo Jazz i Joška.

Željka nije bila zadovoljna

I Bee i Velimir ponudili su prepelice, dok su Danijela i Josip radili veprovinu. “Jako dobra prepelica, baš je bilo fino. Bilo je nekih dijelova gdje je bilo na granici pečenja, ali se s tim profitirali na sočnosti mesa”, komentirala je Željka jelo I Bee i Velimira.

“Vaše jelo nije neukusno, začinjeno je blago, divljač podnosi začine”, kazala je Željka o jelu svog tima. Zadnji su pred žirijem bili Ivana i Aki koji su radili zeca, a Marija i Dario su radili kunića.

NIŠTA NIJE MOGLO SPASITI ŠAJETU I EDIJA OD NAJGOREGA: ‘Svi koji nisu vjerovali u ovu zemlju, eto, ispali smo’

“Bio bih sretniji da je taj kunić bio razrezan na komade i kuhan na saft. Ovaj umak je katastrofa. Riža… Žvakat ću je i kad će me voziti doma”, komentirao je Špiček jelo Darija i Marije, dok je jelo Ivane i Akija bilo nešto bolje, ali i dalje nedovoljno dobro.

Željka nije bila zadovoljna ni s jednim jelom, a nije bio sretan ni Pažanin. U konačnom zbiru tim Željka dobio je 18 bodova, dok je tim Pažanin dobio 20 bodova.