Zadnja na vaganju iz crvenog tima bila je njihova kapetanica Štefica, koja je prošli put na imala 144,4 kilograma, a sada je izgubila 5,2 kilograma, odnosno 3,5% tjelesne mase. Štefica je bila jako sretna zato što se napokon pokazalo koliko se trudi.

'Nisam očekivala reakciju od Maje'

Prije vaganja plavog tima trenerica Maja hvalila je i bodrila svoj tim te se od siline emocija rasplakala.

„Nisam očekivao reakciju od Maje, taj govor i tu emociju, ali bio sam sretan što sam to čuo jer vidim da je u potpunosti naša trenerica koja se zaista trudi i grči za naš tim“, komentirao je Toma, koji je prvi stao na vagu i otkrio kako je sve dosta poljuljao što crveni tim ima toliku prednost. Kad je stao na vagu, izgubio je sjajnih 7,2 kilograma, što je 5,5% tjelesne mase.

Zuzana je bila sljedeća i pričala je kako na svom tijelu vidi promjene nabolje. Na posljednjem vaganju imala je 136,3 kilograma, a sada je izgubila 4,6 kilograma, što je 3,4% tjelesne mase. Zuzana se rasplakala od sreće, a Maja ju je jedva čekala zagrliti.

Josip je sljedeći stao na vagu i priznao da mu nije bilo lako dok je Maja naglasila da se nada kako će naći svoj balans da ne doživljava te emotivne padove. Posljednje vaganje imao je 159,2 kilograma, a sada je izgubio 4,6 kilograma, odnosno 2,9% tjelesne mase.

Matea je na posljednjem vaganju imala 115,6 kilograma, a izgubila je 2,8 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase. Bila je nasmijana kao i uvijek te rekla: „Uz pomoć Maje, možda zavolim i sport jer žena stvarno otkriva neke talente za koje stvarno nisam znala.“

Dragica je bila sljedeća, a Maja ju je pohvalila koliko se trudi, no i da je jako bole leđa. Na posljednjem vaganju imala je 116,1 kilogram, a izgubila je 2,2 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase. „Iznenadila sam se. Četiri sam dana dobivala injekcije i prezadovoljna sam“, rekla je.

Ostao je još Filip, koji je na posljednjem vaganju imao 223,1 kilogram, a sada je izgubio 3,7 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase. Filip se nalazio na posljednjem mjestu na tablici među plavcima tako da su se uz njega ispod žute linije našle Matea i Dragica.

'Plavi je tim bio bolji jer da nisu imali prednost'

Crveni tim na posljednjem je vaganju imao 976,9 kilograma, a sada imaju 952,4 kilograma, što je 24,5 kilograma manje - to je u postotku 2,5%. Plav je tim na vagu došao sa 881,5 kilograma, sada imaju 856,4 kilograma, što je razlika od 25,1 kilogram, što je 2,8% tjelesne mase.

No crveni je tim imao pet kilograma prednosti tako da je to 947,4 kilograma, što je razlika od 29,5 kilograma, odnosno 3,0% tjelesne mase. „Bez obzira na to što je crveni tim danas pobijedio, plavi je tim bio bolji jer da nisu imali prednost od pet kilograma, plavci bi ih debelo pobijedili“, komentirala je Maja, a plavci su morali odlučiti tko će iz njihova tima napustiti show.

Josip je odabrao Dragicu, a ona je kroz suze rekla da to nije očekivala. Matea je isto odabrala Dragicu, a Zuzana Filipa jer Dragicu smatra herojem. Filip se također odlučio Dragicu zbog njezinih bolova u leđima dok je ona napisala njega. „Moj je rezultat bolji i trudim se više od Filipa“, dodala je, no Toma se također odlučio za Dragicu koja je rekla: „Vodili su se taktikom. Niste bili fer, ali nastojte dalje biti i igrajte pošteno. Ja uvijek igram pošteno! Dajte od sebe da budete pravi ljudi, a ne kukavice.“

'Jeftina psihologija mi neće ovdje pomoći'

Sutradan su kandidati komentirali Dragičin odlazak, no ubrzo su se vratili u svoju rutinu jer je počeo još jedan trening. Edo je još jednom naglasio koliko su izazovi važni jer su, primjerice, na posljednjem vaganju spasili njegov tim od eliminacija. Plavi tim nastavio je žestoko s vježbanjem kako bi uspjeli ostvariti što bolji rezultat, a Filip je odlučio podignuti tempo.

I dok su svi kandidati pričali neke pojedinosti iz privatnog života, Toma nije želio ništa podijeliti s Majom i rekao je: „Jeftina psihologija mi neće ovdje pomoći.“ Maja je bila iznenađena što se postavio bahato i prepotentno zato što je smatrala da je bila fer i korektna te puna razumijevanja. „Prišla sam mu kao prijatelj“, dodala je dok je Toma komentirao kako ne misli da će mu neki razgovor s osobom koja ga ne poznaje dobro pomoći dok vozi bicikl te da se ne namjerava otvoriti pred kamerama.

Edo je napustio trening svog tima zato što su bili previše loši, a Maja je željela riješiti neke stvari s Tomom. Molila ga je da promijeni gard, no Toma joj je još jednom naglasio da je takav samo pred kamerama.

„Žao mi je što se tako osjećaš, oprosti, jer te stvarno poštujem kao trenericu. Mislim da dobro radimo i tu sam za tvoje naredbe“, rekao je Toma, a Maja ga je pohvalila za njegov rezultat na vagi te ga pitala je li što drukčije radio prije vaganja.

„Svjesno ili nesvjesno, nisam pio dovoljno vode, tako da je možda gubitak tekućine utjecao na tu vagu“, priznao je, a Maja je naglasila kako nije dobro igrati se s tim i da se mora držati pravila te da ne radi neke ekstreme s prehranom koji bi mu mogli naštetiti. „Očekujem promjenu jer ako je ne bude, neće biti dobro“, zaključila je Maja.

