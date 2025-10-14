Dominik iz 'Života na vagi': 'Zlostavljali su me, nije grijeh biti natprosječno inteligentan'

Dominik Šarić (32) od početka devete sezone showa ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, nametnuo se kao jedan od najistaknutijih kandidata. Njegova disciplina i brutalna iskrenost često su u središtu zbivanja, no iza te fasade krije se bolna priča. U jednom od najemotivnijih trenutaka sezone, Dominik je otkrio traumu iz djetinjstva. Kako je rekao u showu... U djetinjstvu je bio zlostavljan upravo zato što je bio drugačiji od vršnjaka.

"Neko dijete koje nekad nije bilo zaštićeno, dijete koje je doživljavalo bullying. Dijete koje je zapravo u svim tim nekakvim inteligentnim, intelektualnim aspektima bilo ispred cijele svoje generacije i zbog toga doživljavalo ono što ne bi trebalo doživljavati", otvorio je dušu Dominik.

Potvrdio je da je zlostavljanje koje je proživljavao bilo i fizičko i psihičko, a njegova natprosječna inteligencija, umjesto da bude izvor ponosa, postala je meta vršnjaka koji ga nisu razumjeli:

"Znaš kako je, kad si klinac i kad si natprosječno inteligentan i sve radiš besprijekorno. Imam osjećaj da danas djeca koja su natprosječno inteligentna pate zbog prosječnosti velikih skupina. Potrebno je o tome govoriti i pokazati ljudima da nije grijeh biti natprosječan i da takva djeca ne smiju ispaštati."

U razgovoru s kliničkom psihologinjom Ivom Brozičević Dragičević priznao je da ga je zlostavljanje učinilo agresivnim. "Nakon što mi je bilo dosta svega, imao sam želju pokazati da sam ja jači i da neću trpjeti maltretiranje", otkrio je.

Ta borbenost došla je do izražaja i u sukobu s kandidatom Antom oko neopranog suđa, gdje je Antino opravdanje nazvao nisko inteligentnom rečenicom. Kasnije je, suočen s pitanjem gleda li ponekad na druge svisoka, iskreno priznao: "Da, imam taj problem. Može se dogoditi da u cijelom tom procesu gledaš na nekoga s tim nekim pogledom kao da je on lošiji od tebe. Ne želim to raditi, ali nekad je neizbježno da ti ta misao dođe u glavu."

Tko je Dominik Šarić iz 'Života na vagi'?

Dominika pratimo u devetoj sezoni ''Života na vagi'', a riječ je o fizioterapeutu iz Dugog Sela koji radi na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici Goljak. Njegova najveća životna snaga je obitelj. Ponosni je otac četvero djece, sina Benjamina te kćeri Ilijane, Gabrijele i Rafaele, a u show je ušao sa spoznajom da sa suprugom, koju naziva "superženom", očekuje i peto dijete. Nedavno je u razgovoru s nama rekao nešto više o dolasku petog djeteta.

"Osjećam se sretno i blagoslovljeno. Veliki je to pritisak u situaciji u kojoj se nalazim, izoliran od obitelji, bez komunikacije s njima i u izrazito zahtjevnim uvjetima, mentalno i fizički. Ali uvijek ponavljam i nikad neću prestati sve zasluge za svoj uspjeh priznavati supruzi koja, siguran sam, doma sve dobro vodi, upravlja i podnosi. Vjerujem da je uz pomoć naših mnogobrojnih prijatelja i obitelji sve puno lakše, ali veselim se danima kada ću doći doma i samim time svojoj obitelji biti na usluzi. Veselimo se bez obzira na spol.

Znamo čak i imena - ako bude dječak, zvat će se Emanuel, a ako bude djevojčica Mihaela. Tada bismo imali tri djevojčice koje će biti unutar godine dana razlike pa kada već imamo Gabrijelu i Rafaelu, zašto ne dobiti još jednog Arkanđela zaštitnika?", rekao nam je nedavno Dominik. Više o tome pročitajte OVDJE.

