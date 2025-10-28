SIGURAN JE /

Dominik iz 'Života na vagi' iznenadio svojom strategijom: 'Zbog ovoga pobjeđujem 100 posto'

Dominik iz 'Života na vagi' iznenadio svojom strategijom: 'Zbog ovoga pobjeđujem 100 posto'
Foto: RTL

Dominik se odlučio za posebnu strategiju kako bi osigurao pobjedu

28.10.2025.
22:40
Hot.hr
RTL
Povratak starih kandidata u show donio je novu dinamiku među natjecateljima, ali i priliku za raščišćavanje starih računa i strateške poteze. Dok su neki željeli obnoviti prijateljstva i podržavati jedni druge, neki su iskoristili priliku za planiranje eliminacija i osiguravanje vlastite prednosti. Jedan od njih je Dominik, koji je iskreno priznao svoju strategiju. 

Foto: RTL

„Zvonu smo izbacili jer su se ovi posvađali u timu. Znao sam da ako on ispadne, put do finala je siguran, čak i meni do pobjede.“ On nije želio ništa prepustiti slučaju pa je planirao i eliminaciju drugih jakih natjecatelja kako bi smanjio rizik. „Ja bih rekao da je to sto posto sigurno.“

Dominik je svoju filozofiju natjecanja čak usporedio s ekonomskom teorijom: „Nekada je dovoljno dati malo, a dobiti puno. To je ono što je ekonomija.“

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. od 20.15 na RTL-u ili platformi Voyo.

Dominik iz 'Života na vagi' iznenadio svojom strategijom: 'Zbog ovoga pobjeđujem 100 posto'