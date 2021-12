Danas se u showu 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' kuhalo 75 minuta, a svaka osoba u timu napravila je svoje jelo, koje su potom poslužili odabranom članu tima. Uz to, svi su timovi trebali napraviti i jedno vegetarijansko jelo. Kuhalo se sa žarom jer sutra emisiju napušta tim s najmanjim zbrojem bodova, a tim koji je napravio najbolje vegetarijansko jelo - osvojio je poklon-bon Spara i dva dodatna boda.

Lukrecia je komentirala kako svi osjete Božidarovu lošu energiju iako on uopće ne razgovara. „Puna mi je kapa toga“, rekla je i dodala kako mogu pobijediti jer zna kuhati i da joj je prekipjelo zbog svega, a miroljubivi Ivan pokušavao je smiriti napetost. Ostali su radili timski i složno iako je Zagorce malo brinulo vegetarijansko jelo i nisu se mogli dogovoriti tko će kuhati za kojeg člana žirija.

I u timu Nesalomljivi nisu se mogli dogovoriti tko za koga kuha jer su i Ivan i Božidar željeli pripremiti jelo za Pažanina, no Lukrecia je odlučila oko toga ne praviti probleme pa su Ivan i ona promijenili želje. Špiček im je dao nekoliko savjeta za kuhanje, ali i za Božidara jer je za Lukreciju sve to bilo previše i rasplakala se. Špiček je zamolio Božidara da malo pomogne Lukreciji, no on je samo sarkastično ponavljao kako nema pojma jer je zadnji na tablici. No na kraju je kuhao s Ivanom!

Nesalomljivi su prvi poslužili svoja jela - Lukrecia je kuhala za Špičeka mesnu štrucu na vege način, Ivan za Željku pohanu piletinu s restanim krumpirom, salatom od graha i umakom od hrena, a Božidar za Pažanina pureću roladu s mlincima. Svima su se svidjeli okusi posluženih jela, a Pažanin je dodao da je puretina koju je pripremio Božidar - meka i topi se u ustima. Ipak, odlučio mu je dati bod manje zbog komunikacije prema žiriju, što je Božidara opet razljutilo: „Ne ocjenjuje se pričanje! Na takmičenju se ocjenjuju jela, a ponašanje nema veze.“ Pažanin je dao devetku, Željka sedmicu, a Špiček osmicu i Nesalomljivi su osvojili 24 boda i Božidar je napokon bio zadovoljan.

Iz tima Krepat, ma ne molat Nikita je kuhala za Pažanina ražnjiće od oslića u tempuri od badema s kremom od kelja, Enes za Špičeka lignje na žaru uz blitvu i krumpir, a Leo za Željku pureće batake s mladim krumpirom i salatom od kupusa i mrkve. „Jelo je jako lijepo napravljeno, meni je ovo bombon“, rekao je Špiček, Željka je također pohvalila Leovo jelo, kao i Pažanin Nikitino uz pokoji dobronamjeran savjet. Nikita i Enes dobili su devetke, a Leo osmicu i Primorci su osvojili 26 bodova.

Pred žiri su stigli Zagorci - Petra je poslužila Pažaninu pačja prsa s heljdom, Vjeko je za Željku pripremio sarmu s pireom od graška, a Mario za Špičeka pohanu piletinu i rizi-bizi.

Željka je prvo zahvalila što je dobila sarmu, a potom rekla: „Pažljivo ste dozirali grašak u pire i stvarno zanimljivo izgleda na tanjuru. Sviđa mi se - lijepo i ukusno.“ Pažanin je pokazao Petri kako se režu pačja prsa, no bio je jako zadovoljan kad ih je probao: „Ispekli ste ih kao profesionalac, a heljda je fantastična. Čestitam!“ Pažanin je dao devetku, a Željka i Špiček po osmicu i Zagorci su osvojili 25 bodova.

Od tima Škerac Željka je dobila gulaš od sipe s bobom koji je pripremio Zoran, Pažaninu je bila namijenjena janjetina s bižima koju je spravljala Karloti, a za Špičeka je Ivana pripremila teleće šnicle u umaku s lovačkim njokima. Pažaninu je sve bilo super, osim što bi volio više tekućine s graškom i falilo mu je soli. Željki je bilo ukusno i lijepo obrađeno, a Špiček je rekao: „Mekano kao duša, jako ukusan umak, lijepo začinjene njoke od kruha, samo mi treba malo soli.“ Dubrovčani su očekivali dobre ocjene, koje su i dobili: Željka i Špiček dali su devetke, a Pažanin osmicu i osvojili su 26 bodova.

Na red je došao i tim Šibenski guložni bonkulovići - Duška je Špičeku pripremila španske tice, Milan je za Pažanina napravio arambašiće, a Mile za Željku janjeće pečenje. „Da ne iznevjerim tradiciju, morao sam staviti malo krumpira“, šalio se Milan. Pažaninu je sarma bila ukusna i umak fin, ali mu je meso bilo sabijeno i presušeno, a krumpir sirov! Željki je sve bilo u redu, a Špiček je čestitao Duški. „Ovo je stvarno izvrsno! Prekrasno!“ Pala je i prva desetka u showu, a dobila ju je Duška! Milan i Mile dobili su po sedmicu i Šibenčani su osvojili 24 boda.

Na redu je bilo kušanje vegetarijanskih jela, a žiri je odmah dobio sve porcije. Tim Škerac nije se proslavio s gotovim krekerima i namazima te tofuom s umakom jer je žiri rekao da to nije obrok. Jelo tima Šibenski golužni bonkulovići predstavila je Duška, koja je pripremila pak choi s tofuom i humusom. U ime tima Krepat, ma ne molat Nikita je donijela tjesteninu s povrćem, humusom i tofuom koji nije bio termički obrađen. Ivan je u ime tima Nesalomljivi žiriju poslužio izblendan tofu s bananom, sokom, čokoladom, datuljama, smokvama. „Pa to je frape!“ komentirao je Špiček. Mario je za tim Zagorce poslužio muffine s guacamolom i tortu od tofua. Samo su Šibenčani i Zagorci dobro odradili zadatak, a Zagorci su zbog uloženog truda i inovacija ipak bili za nijansu bolji.

Na prvome mjestu su Zagorci, drugo mjesto dijele timovi Krepat, ma ne molat i Škerac, a na trećem su mjestu timovi Šibenski guložni bonkulovići i Nesalomljivi. U ukupnom poretku prvi su Zagorci, a zadnji Nesalomljivi.

