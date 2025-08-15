Davor napustio 'Farmu', a kandidate rasplakale videoporuke njihovih obitelji: 'Sad ćemo lakše izgurati do kraja'

Jutro na imanju počelo je mirno, a radile su samo sluge Rebecca i Mario. Duelisti Dario i Davor probudili su se u kućici za izolaciju, svjesni da je pred njima borba u areni.

„Raspoloženje mi se mijenja... U jednoj minuti želim ostati, ići do finala, a u drugoj želim ići kući“, priznao je Dario kako mu fali obitelj, a ovdje često nema podršku ostalih, „Idem s Davorom u arenu... To znači da ću izgubiti brata, ili on mene, ali idemo se 'potući', takva je igra!“

„Jedino je Manuela normalna cura, jedino me ona može motivirati, za ove druge me stvarno briga što misle o meni“, dodao je i Davor.

Složili su se kako je cilj, tko god da se vrati u kuću, probati izbaciti sve članove jakog klana na čelu s Nikolinom.

Vođu Manuelu mučile su razne stvari: „Od svoje obitelji doživljavala sam svašta, i podvale, i krađe, i laži, i podsmijavanja... Mislim da je sad vrijeme da se izdignem iz svega toga i da poletim više nego ikad.“

Uz to, tugovala je što su njezini najbliži saveznici u izolaciji i ostat će bez jednog od njih vrlo brzo.

U isto vrijeme, Nikolina je sa svojim partnerima iz klana podijelila svoju sreću što su uspjeli u namjeri da nominiraju upravo Davora i Darija. Ipak, poželjeli su da se vrati Dario jer se s njime bolje slažu.

„Sljedeći tjedan sigurno je Manuela prva na tapeti i jedan od nas koji ostane“, smatrao je Dario.

A dok čekaju arenu, vrijeme je da kandidati doznaju još jednu vrlo važnu informaciju! Naime, mentor Marinko jučer je prisustvovao njihovu sajmu i isprobao proizvode koje su napravili, a danas dolazi kako bi ih obavijestio jesu li uspješno prošli zahtjevni tjedni zadatak.

„Ne miriše na dobro“, smatrala je Anđa.

Mentor je kazao kako su gosti koji su posjetili sajam bili podijeljenog mišljenja, no uglavnom zadovoljni, kao i da smatra kako neke proizvode koji nisu ispali savršeno, kandidati možda nisu trebali izložiti.

„Zamolio sam vas da se prezentirate u najboljem svjetlu. Dragi farmeri, uspjeli ste“, poručio je ipak i jako ih razveselio.

Mario, koji je prije nekoliko dana pronašao ulaznicu i postao prvi finalist Farme, i dalje to krije od ostalih, a posebice od Dore koja je bila na istoj misiji kao i on, no i dalje se muči s pronalaskom tragova, nesvjesna da nije uspjela i da je on bio brži.

Stiglo je vrijeme za borbu u areni. Kandidati su još jednom ponovili da su upravo Darija i Davora odabrali za dueliste jer su došli zadnji i nisu se u potpunosti prilagodili njihovu kolektivu, ali ako moraju birati, radije bi da se vrati Dario.

„Malo smo ih uznemirili, donijeli smo neku novu energiju u kuću. Tako je, kako je, igrali smo svoju igru i ne bismo ništa mijenjali“, duelisti su poručili kako im je sve jasno.

Nikolina Pišek razveselila je kandidate kako su uspješnim izvršavanjem zadatka konačno izašli iz krize koja je vladala imanjem zadnjih nekoliko tjedana. Sluga i sluškinja više neće postojati. Odsad svi imate podjednake dužnosti osim, naravno, vođe obitelji“, kazala je, a zatim ih šokirala informacijom kako je jedan kandidat već u finalnom tjednu i otkrila da je to Mario.

Iako su mu mnogi čestitali, Doroteja je priznala da ju je malo povrijedilo što joj to nije priznala.

„Mario, imaš ti dosta sreće, ali nemoj se previše oslanjati na nju, i tome dođe kraj“, poručila je tajnovito i Rebecca.

Uslijedio je dvoboj, a drugi duelist Dario odabrao je kategoriju spretnosti. Uslijedilo je još jedno iznenađenje – svatko od njih morao je odabrati pomoćnika s tribina koji će mu pomoći u duelu.

„Netko od neprijatelja mora odlučivati o mojoj sudbini“, smijao se Dario pa odabrao Doroteju, a Davor Darka, iako se s njim nije najbolje slagao u kući.

U igri 'Pogodak na slijepo' duelisti imaju povez na očima i kroz poligon se moraju probiti isključivo po uputama svojih pomoćnika. Cilj je tri klina zabiti u metu na kraju poligona.

Nakon napete borbe i uz navijanje s tribina bolje se snašao Dario, dok Davor napušta imanje.

„Želim im svima sreću... Bilo mi je lijepo, bilo je dobro iskustvo“, poručio je kratko, ne želeći ikome išta zamjerati, „Nadam se da će se Dario izboriti i pobijediti!“

Po povratku u kuću, farmere je dočekalo iznenađenje za uspješno odrađen tjedni zadatak – filmska večer. No umjesto filma, puštene su im poruke njihovih najdražih, a suza nije nedostajalo.

„Sastavilo me sa svih strana, šok, preplavile su me emocije“, Anđa je priznala, a potvrdili su i ostali.

„Sad kad sam vidio da su svi dobro, puno je lakše i lakše ću izgurati do kraja“, priznao je Ivan, kojemu je djevojka u videu otkrila spol njihovog drugog djeteta koje čeka te mu kazala da će dobiti sina.

A što kandidate čeka u novom tjednu na imanju, pogledajte u ponedjeljak od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

