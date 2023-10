David Silverman, konzultant, producent, animator i redatelj mnogima omiljene animirane serije „Simpsoni“ bio je poseban gost ovogodišnjeg Weekenda na panelu "Fenomen Simpsona". U razgovoru s voditeljem Yammat FM-a Danijelom Bilićem kao moderatorom, cijelo predavanje, koje možete pogledati na streaming platformi Voyo, koncipirao je kao povijesni put njezina razvoja. Tako je publika imala ekskluzivnu priliku vidjeti skice animacije, prve storyboard ideje te pristup glazbi iz arhiva kreatora, piše u izvještaju Weekend Media Festivala.

Inače, Simpsoni su od 1990. godine pa sve do danas ostali jedna od dugovječnijih i najuspješnijih zabavnih franšiza. O globalnom uspjehu serije govori i činjenica da će uskoro krenuti s prikazivanjem 35. sezone, kao i činjenica da su osvojili čak 35 nagrada Emmy, 35 nagrada Annie, 9 Environmental Media Awards nagrada, 7 People’s Choice nagrada i 13 Writers Guild of America nagrada. Uz to, Silverman i Simpsoni bili su nominirani za Oscara za epizodu "The Longest Daycare".

'Mislili smo da će šou trajati dvije godine'

Na početku predavanja, David Silverman je pokazao prve povijesne video isječke Simpsona, gdje likovi izgledaju i ponašaju se mnogo drugačije nego što ih danas percipiramo. Dapače, nisu imali ni svoje kultne frizure u početnom dizajnu. Objasnio je kako on i cijeli tim nisu zapravo imali velika očekivanja od serije.

"Nakon što smo krenuli u produkciju, iskreno smo mislili da će cijeli show trajati maksimalno dvije godine. Potrajalo je – mnogo dulje", prepričao je Silverman.

Kroz predavanje, puna dvorana Vikend saznala je i brojne zanimljivosti o najprepoznatljivijim elementima serije. Tako je Silverman publici prikazao inspiraciju iza poznatog "DOH!" usklika, kao i da je gostovanje Johhnyja Casha u obliku mudrog kojota bilo nešto čemu se posebno veselio. Dapače, ni sam tzv. couch gag nije nastao iz prve. Na početku su imali tek pet različitih pristupa, a potom se spontano razvila ideja da svaki geg mora biti drugačiji. Isto tako, i poznate krafne kao simbol serije nastale su spontano radi smiješnog glasa Homera i njegove ljubavi prema slatkom.

Silverman otkrio koji mu je lik najdraži

Jedno od najzanimljivijih pitanja je bilo – koji je Silvermanu najdraži lik?

"Najviše volim Crusty klauna. Njegov nastup i pisanje koji su potpuno nepotrebno izvan okvira su nešto što mi je uvijek bilo najdraže animirati", odgovorio je Silverman.

Predavanje je završilo vrlo interesantnim pitanjima publike, gdje je Silverman dodatno otkrio da bez obzira na sav sadržaj serije, Simpsoni nikad nisu imali problema s kontroverznim sadržajima ili poznatim osobama koje su satirično prikazali.

Animirani sitcom Simpson ostavio je dubok i trajan trag na društvo i kulturu, a njihov utjecaj na suvremeno medijsko okružje itekako je primjetan dan danas. Šarmantna smotanost Homera, majčinska briga Marge, vratolomije Barta pa sve do zdravorazumskog ponašanja Lise na sve navedeno čvrsto drže svoj renomirani status u pop kulturi, a publika Weekend Media Festivala imala je eksluzivnu priliku vidjeti što je stajalo iza kulisa njihova stvaranja.

Ovo super zanimljivo predavanje pogledajte na streaming platformi Voyo!