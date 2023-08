Koktel-majstor iz Rakovice i bivši sudionik RTL-ovog šoua "Brak na prvu" Dario Crnković ekskluzivno za RTL.hr otkrio je da ima djevojku.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL donosi jedinstvenu streaming platformu na hrvatskom tržištu - Voyo!

On je u RTL-ovom sociološkom eksperimentu bio "u braku" s doktoricom Petrom Meštrić

Dario je otkrio da su se on i sadašnja djevojka upoznali preko Instagrama.

"Javila mi se na Instagramu tijekom emitiranja šoua. Komentirala je neki Instagram story i kako ima zaključan profil, ja sam napravio screenshot i zumirao i svidjela mi se pa smo se tako počeli dopisivati", kazao je Dario te otkrio da se njegova djevojka zove Dea te da je upoznao njene roditelje i ona njegove.

'Naša veza ide u ozbiljnom smjeru'

"Zove se Dea i savršena je. Brižna je osoba i sve što sam ikada htio od djevojke. Zajedno smo ljetovali i naša veza ide u ozbiljnom smjeru. Tako da sam 'off market'."

Dariju je drago što je sudjelovao u "Braku na prvu", jer, tvrdi, u suprotnom nikad ne bi upoznao Deu. Također, otkrio je i što o tome da je u sretnoj vezi misli Petra. "Drago joj je", istaknuo je.

Ona i Dario su se u početku "Braka na prvu" svađali, no to se nakon nekog vremena promijenilo i postali su dobri prijatelji.

"Dario i ja smo prijatelji, kao što možete vidjeti, družimo se i redovito čujemo. Već smo se dogovorili da ću mu ja biti kuma kad se bude ženio", istaknula je Petra.

