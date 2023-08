U prošloj nezaboravnoj sezoni emisije "Brak na prvu" pojavila se reality zvijezda Olivera Matijević koja je sudjelovala i u showu "Gospodin Savršeni". Oliver u showu "Brak na prvu", koji će se uskoro opet pojaviti na mailm ekranima i koji će svi obožavatelji moći gledati prije svih na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u (bez reklama), nije došla zbog sebe nego zbog prijateljice Petre Meštrić. Liječnica Petra je tada rekla sudbonosno "da" Dariju Crnkoviću. Olivera je stajala za oltarom kao njezina kuma, no nije krila činjenicu da joj se Darijo nimalo ne sviđa, piše RTL. No, to nije narušilo odnos dviju prijateljica jer se ona druže i dalje i objavljuju zajedničke fotke na društvenim mrežama.

"Kuma nije dugme. Reunion", napisala je Petra uz zajedničku fotografiju.

Oliveri se možda nije svidio Darijo i njegovo ponašanje, no ona je uvijek bila na Petrinoj strani.

Svakako mu je trebala odgovoriti, nije trebala dopustiti da se to dogodi. Petra je takva osoba, ne voli konflikte, ne voli svađe i takva je. U svemu lošemu vidi dobro, ne mogu joj to zamjeriti. Ona jednostavno ne može protiv sebe. Iako u toj situaciji treba pokazati zube i reći mu što ga ide. Mene su svi napali kada sam rekla kakav je to profil dečka, a na kraju se ispostavilo da imam pravo", naglasila je za RTL.hr kada je komentirala njihovu svađu u kući.

Darijo je Petru u showu "Brak na prvu" (nova sezona dolazi na jesen na RTL-u i streaming platformi Voyo - upravo će ondje biti dostupne cijele epizode nove sezone showa čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama) nazvao i sponzorušom, no kasnije joj se i ispričao te su izgladili odnos.