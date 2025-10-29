Danka dolazi u 'Ljubav je na selu': 'Prevaru ne bi oprostila, a posesivnost stvara tenzije'

Fitness trenerica Danka Matusijević (45) dolazi iz Bijeljine i jedna je od kandidatkinja u showu ''Ljubav je na selu''. Nova, 18. sezona RTL-ove emisije kreće 3. studenoga, a Danka će u njoj tražiti partnera koji dijeli njezine životne vrijednosti. Za RTL.hr otkrila je da vjeruje kako prava povezanost između dvoje ljudi nastaje kroz poštovanje, povjerenje i zajednički rast.

Za spomenuti je medij govorila o ljubavi, vrijednostima i životu na selu. Za Danku idealan odnos nije ni potpuno miran ni prepun drame, već ravnoteža između stabilnosti i uzbuđenja.

''Idealan odnos treba biti kombinacija oboje s jedne strane stabilan i mirna luka, a s druge avantura koja nas inspirira i uzbuđuje'', rekla je Danka za RTL.hr.

Danka priznaje da nekima može biti izazovna

Smatra da prava ljubav znači uzajamno poštovanje, razumijevanje i podršku te da bez povjerenja nema istinske veze. Iako joj je važno da partner dijeli sličan tempo života, naglašava da su zajedničke vrijednosti presudne za duboku povezanost, piše RTL.hr. Privlači je mir i jednostavnost života na selu, a posebno se veseli isprobati tradicionalne poslove poput pravljenja domaćih sokova i zimnice.

Kaže da joj je mentalna stabilnost kod partnera važnija od fizičke snage jer joj daje osjećaj sigurnosti.

Foto: RTL

Svoje samopouzdanje i disciplinu vidi kao prednost, iako priznaje da nekima može biti izazovna. Cijeni iskrenost, otvorenu komunikaciju i osobni razvoj, a u vezama nastoji pronaći balans između opreza i prepuštanja emocijama. Kada je riječ o ljubomori, smatra da mala doza može biti znak pažnje, ali pretjerana kontrola i posesivnost za nju su neprihvatljive. Povjerenje i poštovanje, kaže, temelj su svakog zdravog odnosa.

