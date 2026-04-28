Danas se bira 18 veličanstvenih: 'Tu kreće prvi val panike'

Osamnaestero koji će najbolje odraditi zadatke i chefovima poslužiti najbolja jela postat će članovi ekipa i krenuti u najuzbudljiviji i najstresniji dio showa - natjecanje u timovima!

Nakon jučerašnjeg zadatka pripreme miješane salate i jela u kojem je glavna zvijezda bio celer, danas će kandidati morati filetirati deset riba u 45 minuta, a zatim pripremiti jedno jelo od sirove ribe.

Kreće borba za preostalih trinaest mjesta u timovima, a izazov neće dobro sjesti svim kandidatima: "Nisam u životu to radila, mi bacimo ribu na gradele pa svatko sebi sam filetira", priznat će jedna kandidatkinja iz Dalmacije, a drugi kandidat dodati: "Ja sam s ribama općenito na - vi."

Stiven Vunić demonstrirat će pravilno filetiranje ribe i uklanjanje koščica, a zatim će biti red na kandidatima: "Chefovi su jasno dali do znanja da je u ovom zadatku bitno sve - od preciznosti do urednosti i količine. Pokušat ću se fokusirati na sva ta tri obilježja koja su naveli i pokušat ću da bude što više riba, ali naravno ne pod cijenu toga da budu ružne ili nepravilne", reći će najmlađa kandidatkinja Lina.

"Tu kreće prvi val panike", komentirat će chef Tibor, a on i ostali chefovi ubrzo će jednog kandidata udaljiti od radne postaje jer će postati evidentno da zadatak neće uspjeti dovršiti u zadanom vremenu. S druge strane, jedan će kandidat svojom brzinom i preciznošću zaslužiti prolazak u prvih osamnaest i prije kraja prvog zadatka.

Slijedit će masterclass Stivena Vunića, koji će kandidatima pokazati pripremu cevichea, kako rezati ribu za carpaccio, kako je najbolje marinirati i tako pružiti kandidatima vrijedne informacije prije drugog zadatka, pripreme jela od sirove ribe.

"Ja sam svoju kreativnost iskoristila maksimalno, a sad je na njima da vide. Nadam se da će biti zadovoljni pa nek' igra chefova počne", reći će nakon odrađenog zadatka Aneta.

"Žiri je, čini se, ipak nešto prepoznao u meni. Gledajući ostale koji nisu prošli, stvarno nije bilo za povjerovati", komentirao je jedan od kandidata koji je prošao dalje, a jedna od kandidatkinja dodala: "Ne bih ovo htjela uzeti zdravo za gotovo. Moram se sad dovesti u red i puno raditi. Zahvalna sam na ovoj prilici i nisam još uvijek svjesna da mi je u rukama."

Preostaje odlučiti tko će biti u čijem timu i početi kuhati u timovima - ne propustite novu epizodu "Igre chefova" večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Lincolna do Trumpa: Povijest atentata na američke predsjednike dobila novo poglavlje