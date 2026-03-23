Danas kreće treća sezona emisije 'Skitalica-pitalica': 'Donosi još više zabave!'

Jeste li se ikada zapitali tko je izmislio čokoladu? Ili mogu li se oblaci sudariti? Sada mali gledatelji RTL Kockice imaju priliku otkriti odgovore na ova i mnoga druga pitanja u novoj sezoni znanstveno-zabavne emisije 'Skitalica-pitalica', u kojoj stručnjaci na jednostavan i djeci razumljiv način odgovaraju na pitanja znatiželjnih mališana.

Foto: Rtl

'Skitalica-pitalica' jedinstven je televizijski format koji spaja edukaciju i zabavu kroz dinamične, kratke i sadržajno bogate priloge. Emisija je strukturirana oko stvarnih pitanja djece, čime potiče aktivno razmišljanje i prirodnu znatiželju. Svaka epizoda donosi nekoliko različitih tema, a kroz kombinaciju terenskih snimanja, razgovora sa stručnjacima i vizualno atraktivnih objašnjenja, gledatelji uče o svijetu koji ih okružuje - od prirodnih pojava i životinjskog svijeta do svakodnevnih misterija. Voditelj Davor Balažin spremno traži odgovore stručnjaka na pitanja znatiželjnih Kockića.

„Nova sezona donosi još više zabave, znanja i neobičnih pitanja koja bude maštu. Ova obrazovno-zabavna emisija vodi gledatelje u svijet prirode, znanosti i životinja te nudi odgovore na pitanja poput: Zašto neke životinje mijenjaju boju? Kako mravi pronalaze put do mravinjaka? Spavaju li biljke? I kako ptice obavljaju nuždu dok lete?“ najavljuje uzbudljive nove epizode urednica i voditeljica RTL Kockice Tatjana Horvatić.

Posebnost emisije je u pristupu - svako pitanje obrađuje se kroz zanimljivu priču, uz jasna objašnjenja i primjere iz stvarnog života, čime se kompleksne teme približavaju najmlađima. Uz to, emisija njeguje istraživački duh, potiče djecu na postavljanje pitanja i razvija interes za znanost i svijet oko nas.

Od slatkih misterija poput bijele čokolade do velikih prirodnih fenomena poput nastanka planina - 'Skitalica-pitalica' odgovara na sve što ste se ikad pitali (i na ono što niste ni znali da vas zanima).

Krenimo zajedno u avanturu znanja jer - tko pita, ne skita!

Ne propustite nove epizode treće sezone emisije 'Skitalica-pitalica' - od ponedjeljka do petka u 11:15 sati i ponovno u 16:25 na RTL Kockici! Emisija je dostupna i na platformi Voyo.