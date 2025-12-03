Dan pun svađa i iznenađenja! Tomislavu stigla Viki, a Iris Josipa ostavila bez teksta

Nakon Suzanina odlaska Robert je prodisao, a novi dan započeo je velikom radnom akcijom na svom imanju. Čišćenje svinjca i hranjenje životinja bilo je na redu, a Ankica je svaku priliku iskoristila da bude kraj farmera.

„Za prvi put dobro su se snašle, pokazale su želju“, dao im je prolaznu ocjenu.

Ankica je poželjela da se Robert u narednim danima još više opusti i izrazi ono što osjeća: „On je dobrica, ali ima tu barijeru.“

U Sunji, Željko je od ranog jutra zamjerao Đurđi što im ne pomaže u poslovima, no ona se držala svojih principa. „Mene možeš voljeti zbog ljepote i dobrote“, poručila je.

Foto: Rtl

Priznala je kako smatra da se oko farmera najviše trudi Sara jer je došla s ciljem da ga osvoji te da s njom nikako ne može na zelenu granu. Sara nije znala čime se toliko zamjerila Đurđi, no njezine su je riječi itekako povrijedile.

„Ti si jako dobra manipulatorica, itekako“, Ankica je poručila Đurđi i stala na stranu Sare, kojoj su čak i oči zasuzile.

„Hoće pozornost, ali je ne zna izazvati“, zaključila je Đurđa.

Foto: Rtl

Nakon priznanja da mu se sviđa Nina, u Drežnik Gradu kod Tomislava odnosi su napeti. Nina je primijetila da se Petra povukla i ne želi komunicirati kao ranije. Odbila se čak i kupati u jezeru, već je sve gledala i prosuđivala sa strane.

„Sve vodi tome da bi se mogle posvađati“, presudio je farmer.

Foto: Rtl

Nina je primijetila da je Tomislav na sve načine pokušava osvojiti i spremno je prihvatila tu igru.

U Suzi, Josip je svoje dame učio kako baratati kosom, a instrukcije su uključivale i zagrljaje. Ksenija, Danka i Valentina hrabro su prionule poslu.

Drugi Josip odlučio se za nešto opušteniji dan pa je dame poveo na kupanje na Jadriju. One su, pak, bile zadovoljne što se toliko angažirao i posvetio svakoj od njih.

Ipak, u jednom se trenutku odvojio nasamo s Dottie, koja je to jedva dočekala. Zaključili su kako kemija svakako postoji, no odnos treba graditi. Uživali su zagrljeni gledajući u more.

Nakon svađe, Đurđa je u Sunji prionula zalijevanju i uređivanju cvijeća, no strogi je farmer imao hrpu primjedbi – i na rad, ali i na njezin modni odabir.

Foto: Rtl

„U ovako napirlitanoj garderobi i zlatu“ čudio se Željko, „Da možemo nastaviti dalje u nekom dobrom smjeru, morala bi se dosta promijeniti.“

„Nemamo šanse“, zaključila je Đurđa.

Tomislav je Petru i Ninu poveo na večeru i koktele, u nadi da će se trzavice malo smiriti. No uslijedio je pravi šok! Druženje je prekinula misteriozna Beograđanka Viktorija, koja je stigla upoznati mladog farmera i ostavila ga bez teksta.

„Wow! Jako me iznenadila! Kakva prelijepa i predivna cura“, jedva je tražio riječi.

„Djeluje kao fin i kulturan, možda se i zaljubim. Petra i Nina su čudno reagirale na mene“, poručila je nova djevojka.

Foto: Rtl

Anita Martinović posjetila je Doru, Valentinu i Dejana kako bi ispitala dojmove s imanja. Nakon što su djevojke priznale da ih je mladi farmer prilično razočarao ponašanjem, pripremila im je iznenađenje – jacuzzi.

„To neće doprinijeti Dejanu i meni, a za Valentinu ne znam“, poručila je Dora.

No Valentinu je i dalje zanimalo zašto Dejan ne želi javno priznati da ju je na tulumu poljubio.

„Tražim ljubav, ali u njima dvjema ne vidim ljubav“, poručio je kako nijedna nemaju šanse kod njega.

„Ima malo previše samopouzdanja“, poručile su cure.

A nakon što je Iris otišla s Tomislavova imanja i priznala mu da se povezala s drugim, konačno je otkriveno i o kome se radi. Naime, u društvu Anite Martinović doputovala je u Bilice kod Josipa E., priznavši da su se neočekivano povezali.

„Ta ludost njena i ljepota, samo mi je otežalo sve. Super je osjećaj što je došla“, u šoku je bio Josip pa je odmah poveo nasamo, „Već imam neku viziju! ima sve ono što ja volim. Imat ćemo vremena sad za sve i svašta.“

A hoće li se iskra još više rasplamsati, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.25 sati na RTL-u i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

