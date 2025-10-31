Da se naježiš: Nenina pisma rasplakala kandidate, ove riječi nikog nisu ostavile ravnodušnim

U "Životu na vagi" ponovno je bilo emotivno. Prije nego što je stala na vagu, kandidatkinja Nena je zamolila voditeljicu da joj dopusti trenutak kako bi podijelila pisma koja je napisala za svakog od svojih suboraca i trenera, prenosi RTL.hr.

„Želim svima dati do znanja što mislim o njima. U pismima nema ništa loše, sve sam im već rekla licem u lice, ovo su samo lijepe riječi“, rekla je Nena, ne sluteći koliko će emocija izazvati.

Kada je Edo jedva priveo čitanje kraja, uslijedila su i pisma za ostale kandidate. Svaki od njih dobio je osobnu poruku, koja je savršeno sažela njihov zajednički put u showu.

Svom „malom debelom“ Domagoju zahvalila je na lekcijama iz kuhinje i osjećaju sigurnosti: „Želim ti zahvaliti jer sam se pokraj tebe osjećala ugodno i jer si mi pokazao kako izgleda kad ti netko čuva leđa“, prenosi RTL.hr.

Foto: RTL

Dominiku, kapetanu crvenog tima, odala je priznanje na vodstvu: „Dugo je plovio crveni brod, a brod ne plovi bez kapetana.“ Dodala je i da je uz sebe imala „dvije životinje koje nisu odustajale ni kad je bilo najteže“.

Lijepe riječi je udijelila i trenerici

Trenerici plavog tima Mirni Čužić uputila je riječi poštovanja i zahvalnosti: „Naučila sam mnogo od tebe. Nije bitna boja majice ni kože – bitno je kakav je tko čovjek.“ Nazvala ju je „ženom zmaj u svakom smislu te riječi“.

Mariji je poručila: „Najviše se potrudi da ne ovisiš ni o kome – samo o sebi.“ A Anti je dala savjet za život: „Uzmi život u svoje ruke i iskoristi ga najbolje što možeš“, prenosi RTL.hr.

Na kraju, Nena je svojim pismima podsjetila sve prisutne da je najveća pobjeda u „Životu na vagi“ pobjeda prijateljstva, podrške i razumijevanja.

