TOTALNI RASPAŠOJ / Čekaj, vide li se njoj to...? U Zadrugoviziji sve frcalo od golotinje, poznatoj srpskoj glumici sijevnulo i što nije trebalo

Protekle noći održana je prva Zadrugovizija u ovoj šestoj sezoni popularnog reality showa “Zadruga". Prvog pobjednika birao je novinarski žiri. Najviše bodova dobili su Lepi Mića, Matora, Anita Stanojlović i Jelena Mitić. Oni su dobili vrijednu nagradu, koju im je uručila voditeljica Ivana Šopić. Kada je u pitanju Facebook pobjeda, ovu nagradu ponijela je grupa koju čine Kristijan Golubović, Ivana Puzić, Valentina Stanković i Adam Labunski. Oni su se zagrlili i počeli skakati od sreće. Dušica Jakovljević priopćila je potom tko je osvojio najveći broj glasova na društvenoj mreži Instagram, a to je bila grupa koju čine Miljan Vračević, Aleks Nikolić i Milica Veselinović. Nakon što je voditeljica Dušica Jakovljević objavila pobjednike glasača s društvenih mreža Facebook i Instagram i nakon što je izglasao novinarski žiri, na red je došao i stručni žiri. Najviše bodova dobili su Lepi Mića, Jovana Tomić Matora, Jelena Matić, Anita Stanojlović, a sa njima zajedno su osvojili i Milica Veselinović, Aleks Nikolić i Miljan Vračević, koji će podijeliti nagradu. Na samom kraju, proglašeni su i pobjednici SMS glasovanja. Voditeljica Dušica Jakovljević je otkrila da su to Aleksandra Nikolić, Milica Veselinović i Miljan Vračević. "Nismo iznenađeni, najbolji smo! Nećemo biti skromni! Hvala svima. Postala sam sigurna u sebe, to smeta ovim ljudima, ali sam sad jača", rekla je emotivna Aleks. Više od njihovih nastupa i uspjeha, pozornost su privlačili stajlinzi, koji su bili sve samo ne čedni. Skidale su se i žene i muškarci, a u natjecanju iz golotinje pobjedu je definitivno odnijela glumica Jelena Golubović u prozirnom grudnjaku, ispod kojeg se vidjelo baš sve.