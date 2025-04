Carmen je ovotjedna pobjednica 'Večere za 5': 'Baš šok, nisam to očekivala!'

Posljednji dan tjedna "Večere za 5" u Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji kuhao je vozač Juraj Prcaić. Juraj je za svoju večeru osvojio 37 bodova, a Carmen je s osvojenih 39 bodova odnijela pobjedu.

Domaćin je pripremu večere započeo desertom, tortom od maka i bijele čokolade koju je nazvao "Si ju? Jes". Zatim je pripremao "Živačko z rola", piletinu koju je okoštao i zarolao sa šunkom i sirom, a tijekom pripreme krumpir za prilog u kuhinji mu se pridružio sin Karlo s gitarom i zasvirao, a Juraj je zapjevao. Posljednje na redu za pripremu bilo je predjelo nazvano "Rožica", lisnato tijesto punjeno povrćem i špekom.

Visoka očekivanja

"Od Jurice možemo očekivati štošta dobroga", rekao je Goran, koji je u kombiju rekao kako se kladi u sto eura da za glavno jelo neće biti piletina jer se Juraj bavi svinjogojstvom. Domaćin je ekipu dočekao ispred kuće kraj vatre, a ambijent je očarao goste.

"Juraj je na dočeku bio opušten, nije ga ulovila nikakva nervoza, super je bio", komentirala je Dijana.

Nakon aperitiva gosti su se smjestili oko stola, a domaćin im je poslužio predjelo.

"Izgled predjela je bio kao da je to neki kuhar napravio, nemam zamjerku“, rekla je Dijana, a Vesna komentirala: "Fino je bilo. Prvi put sam to jela i nisam mogla odgonetnuti što je to."

"Glavno jelo me razočaralo jer sam očekivao svinjetinu", rekao je Goran čim je vidio da za glavno jelo ipak nije poslužena svinjetina, ali je priznao kako je bilo ukusno i fantastično.

"Izgled glavnog jela je baš bio odličan i profesionalan, baš me impresioniralo da je Juraj to tako pripremio", komentirala je Dijana. Gostima se glavno jeo svidjelo, a kad je sam domaćin rekao da je piletina možda malo suha rekli su mu da nije tako. Ipak, Carmen je priznala: "Mrvicu je bilo presuho. Malo je nedostajalo soli, predjelo je bili za desetku, glavno jelo malo manje."

Desert se svidio gostima, čak i Goranu koji nije ljubitelj maka, a Dijana je zadovoljno komentirala kako je desert bio odličan sočan. Nakon večere Juraj je podijelio svojim gostima domaće proizvode na poklon, a zatim se ekipi pridružio Jurajev sin Karlo koji je zasvirao gitaru a Juraj zapjevao Elvisovu pjesmu.

"Uvijek postoji mjesta za preinake ili napredak , ali načelno ne bih ništa mijenjao", zaključio je domaćin nakon večere.

'Svi smo pobjednici'

Preostalo je još proglasiti ovotjednog pobjednika. Na četvrtom mjestu s osvojenih 36 bodova bio je Goran, treće je s osvojenih 37 bodova zauzeo Juraj, Vesna je bila na drugom mjestu s osvojenih 38 bodova, a prvo mjesto dijelile su Carmen i Dijana s osvojenih 39 bodova. Ekipa se složila da bi Carmen trebala biti ovotjedna pobjednica.

Inače, Juraj je dobio po deset bodova od Gorana i Dijane, devet od Vesne kojoj je salata bila prekisela, a u desertu je bio med koji ona ne jede. Carmen Je domaćinu dala osam bodova jer joj glavno jelo nije bilo dovoljno slano ni sočno.

"Ja sam očekivala Juraja za pobjednika. Sretna sam, svi smo mi pobjednici, sklopili smo jako dobro prijateljstvo i želim da se družimo barem jednom u dva mjeseca. Pobjeda mi je baš šok, nisam očekivala", izjavila je pobjednica.

