Brat engleskog reprezentativca bio je u 'Love Islandu', a danas je neprepoznatljiv

Iako 21-godišnji engleski reprezentativac Kobbie Mainoo nije nastupio u utakmici Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Hrvatske, domaću javnost zaintrigirao je podatak koji malo tko zna, a tiče se njegove obitelji. Naime, njegov deset godina stariji brat Jordan Mainoo-Hames postao je poznat javnosti 2019. godine sudjelovanjem u petoj sezoni megapopularnog britanskog reality showa "Love Island", koji uskoro stiže i u Hrvatsku.

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Turbulentni dani u vili 'Love Islanda'

Jordan Hames, tada 24-godišnji model i investicijski savjetnik iz Manchestera, ušao je u petu sezonu popularnog britanskog reality showa "Love Island" s ciljem da unese pomutnju. Opisujući sebe kao osobu s "dobrom energijom" i "mjehurićastom" osobnošću, predviđao je da će dame osvojiti svojom čeljusti i opuštenom prirodom. Njegov boravak u vili bio je sve samo ne miran. Odmah po dolasku započeo je turbulentnu romansu s Annom Vakili. Njihova veza bila je puna uspona i padova, od prvog poljupca u vili do šokantnog obrata kada je Anna iz "Casa Amora" dovela novog dečka, košarkaša Ovieja Soka. Iako je Jordan ostao lojalan, Anna se vratila s drugim, ostavivši ga slomljenog srca. Ipak, Jordan se nije predavao i uspio je ponovno osvojiti Annu, a njihova veza postala je i službena kada ju je pitao da mu bude djevojka.

No, drama je dosegla vrhunac samo dan kasnije. Jordan je priznao da ga je privukla nova natjecateljica, India Reynolds, što je dovelo do eksplozivnog prekida s Annom i konačnog izbacivanja iz showa.

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Od reality zvijezde do ikone visoke mode

Iako je i prije showa radio kao model, nakon njega doživio je potpunu transformaciju imidža koja ga je katapultirala u svijet visoke mode. Njegov stil evoluirao je od tipičnih ljetnih kombinacija viđenih u realityju do odvažnih izdanja koja su privukla pažnju najvećih svjetskih brendova. Danas, Hames nosi revije za Vogue, Louis Vuitton, Pradu i Tom Forda.

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Ponosni brat i kontroverzna majica

Unatoč vlastitim uspjesima, Jordan je najveća podrška svom deset godina mlađem bratu, Kobbieju. U vrijeme dok se Kobbie borio za minutažu u Manchester Unitedu, Jordan se na utakmici pojavio u majici s natpisom "Oslobodite Kobbieja Mainooa", aludirajući na bratovu želju za većom igrom ili posudbom. Ovaj potez izazvao je bijes dijela navijača Uniteda, koji su ga optužili za traženje pažnje i stvaranje nepotrebnog pritiska na mladog igrača i klub. Dok su jedni smatrali da je to legitiman bratski potez podrške, drugi su ga vidjeli kao štetan za Kobbiejevu sliku u javnosti.

Zanimljivo je i da su, prema pisanju britanskih medija, Kobbiejevi suigrači zbog bratove reality slave mladoj zvijezdi nadjenuli nadimak "Love Island".