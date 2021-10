U četvrtak navečer u showu "Brak na prvu" parovi su razgovarali s ekspertima, a nakon toga donijeli su odluke ostaju li u braku ili se "razvode".

Bračni partneri proveli su neko vrijeme razdvojeni kako bi imali vremena preispitati svoje emocije te kako bi donijeli ispravnu odluku. Među parovima je postojala podjela - romantičari koji su kliknuli na prvu, zatim oni koji se kroz prijateljstvo tek upoznaju i grade odnos te naposljetku parovi koji nikako ne mogu pronaći zajednički jezik. Upravo zbog tih situacija supružnici su imali priliku razgovarati s ekspertima Ivom Stasiow, Sanelom Kovačević te Borisom Blažinićem kako bi njima iznijeli svoje strahove i želje te dobili korisne savjete.

Prvi par na razgovoru bili su Ana i Marinko koji nisu skrivali svoju bliskost i zadovoljstvo partnerom, pa je njihova odluka bila očita - oni ostaju!

"Dobro se osjećam i mislim da ste napravili dobar posao", priznao je Marinko, a Ana je istaknula: "Dobila sam i više nego što sam očekivala. Marinko je ljepši i bolji od Richarda Gerea, sva se naježim kad pričam o njemu. Izuo me iz cipela!"

Tomislav je dvojio oko odluke

Za razliku od njih, Kristina i Tomislav nisu prštali optimizmom kad su stigli na razgovor, a par je nedavno proživio prve nesuglasice.

"Dobila sam dojam da je on u ovaj eksperiment došao zbog zezancije, poljubac sam ja isforsirala i tu je stalo. Meni fali bliskosti, ne očekujem seks, nego da osjetim sigurnost, da je muško pored mene, da me primi za ruku…" krenula je iskreno Kristina, pa ipak zaključila: "Ostajem jer mislim da ima potencijala između nas."

S druge strane, Tomislav je dvojio oko odluke jer mu malo smeta Kristinino ponašanje posljednja dva dana: "Meni treba vremena zbog mojih sedam godina samoće, a Kristina me stavila u situaciju u kojoj se ne snalazim. Hajdemo najprije doći do prijatelja pa onda vidjeti za dalje."

Erna i Edin također su jedan od onih parova koji tek grade prijateljstvo pa će onda vidjeti može li se među njima stvoriti bliskost i privlačnost.

Sanela i Jasmin - najturbulentniji par sezone

"Nismo se još emocionalno povezali. Smeta mi što je pretih i premiran. Ja sam preglasna, a njegova mirnoća me neće smiriti", izjasnila se Erna pa se poslužila metaforom kako čeka Edina da se iz publike popne na pozornicu. Edin je prihvatio njezin savjet te je par odlučio da ostaje u eksperimentu jer su oboje ušli s ozbiljnim namjerama.

Najturbulentniji par sezone Sanela i Jasmin najdulje su se zadržali kod eksperata jer su partneri došli s različitim odlukama. Naime, Jasmin je odlučio da odlazi iz showa dok je Sanela napisala da ostaje te tako par nastavlja dalje s eksperimentom.

"Puno toga sam riskirala dolaskom u show - dala sam otkaz, tata me nije podržavao pa su se poljuljali obiteljski odnosi… A Jasmin me puni negativnom energijom. No ostajem jer si želim dati vremena i priliku i meni i njemu da se bolje upoznamo", priznala je Sanela kroz suze, a Jasmin je ostao šokiran.

"Žao mi je, nisam znao da se tako osjećaš, malo si me zatekla. Ne vidim sebe kao negativnog tipa, nisi mi to rekla, mislio sam da smo prijatelji", iskreno joj je rekao Jasmin kojeg su pogodile njezine suze. Za razliku od njih, Gordana i Bernard napreduju polako, ali sigurno te se čini kako se oboje dobro zabavljaju u "Braku na prvu".

Frcaju iskrice između Andree i Mislava

"Početak je bio katastrofa. Trema, strah, nepoznato… A sad se osjećam sve bolje uz njega. On je miran, tih, staložen, a ja glasna. Ostajem jer želim, sretna sam što sam pristala na ovaj eksperiment i ako ću u Bernardu imati prijatelja, to mi puno znači jer tako stječem povjerenje u muškarce, a ja ne vjerujem nijednom muškarcu", priznala je Goga, a Bernard se izjasnio: "Krenuli smo od minusa i polako gradimo jedan vrlo lijep odnos. Da sam znao da je brak ovako zabavan, prije bih se oženio!"

Andrea i Mislav još su jedan par kod kojih se jasno vidi da frcaju iskrice, a oni to javno priznaju. "Javno bih zahvalio ekspertima na odabiru žene jer je meni predobro. Vi ste top-eksperti i svima ću vas preporučiti! Spojili smo se emocionalno i intelektualno, Andrea me jako privlači u svakom smislu", rekao je Mislav, a Andrea je donijela istu odluku kao i on - oboje ostaju: "Poslali ste mi mene u muškom obliku. Smijemo se od jutra do sutra i rodila se jedna luda energija koja traje!"

Nakon razgovora parovi su se vratili u svoje stanove, a baš kad su eksperti mislili da su pomogli partnerima da izglade odnose, Sanela i Jasmin ponovno su se našli na raskrižju.

"Izmanipulirao si me kao najveću glupaču. Što sereš da bi ostao da si znao kako se osjećam?! Napravio si idiota od mene!" napala je Sanela Jasmina kojem više ništa ne vjeruje, iako joj se on ispričao: "Neka sad svi vide da se javno ispričavam ako sam te povrijedio. Tvoje namjere su ozbiljnije od mojih, ali totalno sam uprskao što nisam vidio kako se osjećaš…" Nakon svađe par je zaključio kako je najbolje da se neko vrijeme razdvoje pa je Jasmin napustio njihov zajednički stan.

Nastavak napetih ljubavnih zapleta iz "Braka na prvu" pratite i idući tjedan od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u!