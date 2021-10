Parovi u "Braku na prvu" uselili su se u zajedničke stanove, a pred njima je bila i prva zajednička večera s ostalim parovima iz showa. Njihovo druženje pratio je i tim eksperata, no parovi to nisu znali. Prvi su na lokaciju stigli Gordana i Bernard, a stručnjaci su komentirali da se među njima vidi bliskost.

Sljedeći su stigli Kristina i Tomislav, potom Ana i Marinko te dosad najproblematičniji par Sanela i Jasmin, kojeg je najviše zanimalo kako su kliknuli ostali parovi. "Jesu li se svi zaljubili osim mene, hoću li ja ispasti neka crna ovca što jedini nisam kliknuo na prvu?" Erna i Edin su na putu razgovarali također o tome je li se već netko zaljubio, a opušteni i nasmijani, stigli su i Andrea i Mislav. "Mi ne glumimo, nama je stvarno super", rekao je Mislav, koji je ubrzo vidio i jedno poznato lice. Naime, Jasmin i Mislav poznaju se i prije snimanja emisije.

Nakon upoznavanja parovi su opuštenije nastavili druženje. Andrea je pričala o vjenčanju, a Mislav je komentirao ekipu: "Čine mi se uštogljeni i kao da im ne ide, ali treba im dati šansu. Andrea i ja smo kliknuli od prvog dana, ali nama se poklopilo." Goga, Ana i Sanela malo su se odvojile od ostatka društva pa im je Sanela ispričala kako je umalo imala odbjeglog mladoženju. "Mislim da se ona boji da će on otići. Dosta je potištena, skroz se promijenila kako je došla s medenog mjeseca", rekla je Goga. Stručnjaci su komentirali kako se vidi da je Saneli nelagodno govoriti o tome što joj se dogodilo.

Jaz između Sanele i Jasmina je sve veći

Mislav je pričao Jasminu kako bi mu bilo žao da se nije prijavio u "Brak na prvu" i kako je sretan zbog Andree, a Jasmin ga je zafrkavao da je romantičar. "Kao da je to normalno što se on zaljubio na prvu?" čudio se Jasmin i nastavio: "Počeci veza su bajni i sjajni. Koliko će trajati ta neka idila i harmonija među njima, to ćemo tek vidjeti. Tek kad izađu odavde zagrljeni, to su pobjednici za mene", rekao je Jasmin.

Goga i Ana nastavile su pričati da se osjećaju kao da su već sto godina u braku. "Ana je oduševljena", rekla je Goga i u šali dodala da je malo ljubomorna, a razgovori su postajali sve iskreniji. "Jasmina znam kao veselog dečka i zafrkanta pa mi je bilo čudno kad sam ga vidio pokislog, nije to Jasmin kojeg ja znam", rekao je Mislav, a i ostali su parovi komentirali Sanelinu i Jasminovu situaciju. "Ja bih rekao da bih od tih šest cura Sanelu prvu primijetio, na drugome mjestu mu je Erna, na trećem Andrea, na četvrtom Goga, na petom Kristina, a na šestom baka", rekao je Tomislav, a Bernardu se najviše svidjela Andrea, a potom Erna i Sanela. Stručnjaci su smatrali kako je Tomislav nametnuo tu "igru procjene žena", a Bernard ga je samo pratio u tome.

Kristina je komentirala kako vidi da Ana i Marinko napreduju, što nije slučaj s njom i njezinim suprugom. "Definitivno su najopušteniji, mislim da su se otvorili i neki osjećaji, baš fenomenalno", rekao je Bernard za najstariji par. A kako je večera odmicala, jaz između Sanele i Jasmina bio je sve veći. "Malo sam bila tužnija nego na početku, preispitujem samu sebe", rekla je Sanela, a Andrea je smatrala da joj žene u emisiji trebaju pružiti potporu.

Parovi su razgovarali i o tome tko spava na kauču, tko zajedno u krevetu, a odnos sa suprugom najviše je mučio Kristinu koja je o tome razgovarala s Gordanom. Svašta je mučilo i Sanelu, no ona nije razgovarala o tome, a zato je Jasmin još jednom iznio svoje sumnje. "Mislava ne mogu prepoznati, on će meni pričati da je zaljubljen do ušiju, a zna je tri dana… Kad si dugo sam i naleti ti osoba koja ti odgovara u svemu i ti misliš - to je to. I ako se daš skroz, samo ti ostane srce slomljeno", komentirao je i dodao kako je u Mislavu čučala ta ljubavna energija koju je pustio kao pticu iz kaveza.

Nakon večere parovi su iznosili dojmove. Andrea i Mislav komentirali su Jasmina i zaključili da mu možda mogu pomoći eksperti. "Vani je šarmer, galantan, žene su oko njega, zafrkant je veliki, a ovdje je bio skroz drugi Jasmin", rekao je Mislav, a Jasmin je o tome pričao i sa Sanelom kad su se vratili u stan.

Goga i Bernard smatraju da su oni najsložniji par i da se Ana zaljubila. Kristini smeta što Tomislav i ona ne razgovaraju o budućnosti, a Cigla joj je govorio o svim curama i rekao svojoj supruzi da su eksperti pogodili kad je o njima riječ. "Tom sam je izjavom htio malo oraspoložiti", rekao je iako nije tako pričao s Marinkom, a Kristina je smatrala kako ništa ne govori iz srca.

Koji će parovi ostati u braku, a koji odustati od ljubavi - ne propustite pogledati sutra od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi "Braka na prvu".