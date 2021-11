Nakon večere parovi iz "Braka na prvu" nasamo su analizirali što se sve dogodilo, a Sanela je odlučila sve reći Jasminu. "Napisat ću da odlazim jer sam razvila osjećaje prema drugoj osobi", rekla mu je, a on je bio iznenađen. Želio je znati o kome je riječ, no Sanela nije htjela o tome. Jasmin je čak pomislio da je sve izmislila, no odlučio je da neće ići protiv njezine odluke pa mu je Sanela zahvalila na podršci.

"Vodila je dvostruki život dok je bila sa mnom u braku", rekao je Jasmin pokušavajući sve okrenuti na šalu. "Što se tiče 'Braka na prvu', ostalo je samo - na prvu", zaključio je te skinuo prsten. Drugo jutro imao je pitanja o Sanelinu dečku, a ona je komentirala da vidi kako je malo potišten iako se pravi da je sve u redu. No ona se veselila što će vidjeti Edina dok se Jasmin čudio koliko je njezin dečko tolerantan s obzirom na to da je ona u showu te dodao kako mu je stvarno čudna ta cijela situacija.

I Erna i Edin imali su o čemu pričati. Dok je Edin govorio da se ništa nije promijenilo, Erna mu je objašnjavala kako je sve bilo u redu još prošli tjedan, a on je podsjetio na to kako mu je na početku showa rekla da među njima neće ništa biti. "Ako mi tako kaže u lice, za mene si završila. Šest milijardi ljudi na svijetu, od toga pola žena… Ne moram se boriti za tebe, uvijek ima netko drugi", rekao je. Sutradan je Edin ipak osjetio potrebu da joj kaže kako se zaljubio u nekoga drugog.

Ana i Marinko ruše sve predrasude

"To je izdaja, kakav god odnos imali", rekla je Erna te prigovorila Edinu što joj je lagao govoreći da želi napustiti show zbog posla. Bilo joj je žao što joj prije nije priznao sve te dodala kako zna da je riječ o Saneli jer je lajkao sve njezine fotografije na Instagramu, a i uvijek se interesirao za sve što ona proživljava.

Ana i Marinko bili su prvi par koji su sjeli pred eksperte. Mislav je komentirao kako mu se sve više čini da Ana glumi, a Andrea smatra kako oni dobro funkcioniraju kako par. Pričali su o tome kako su upoznali članove njihovih obitelji, a kad su se dotaknuli ručka kod Marinkove bivše supruge, Ana je rekla kako se lijepo družiti s njom. Ponovila je i kako joj je Marinko objasnio da je njegova bivša - bivša s razlogom te da ona razumije njihov odnos zato što ona ima sličan sa svojim bivšim suprugom. Stručnjaci su komentirali kako oni ruše sve predrasude, a oboje su odlučili da ostaju.

Sljedeći par bili su Goga i Bernard, koji je otkrio stručnjacima da je među njima izbila velika svađa te da je on izgubio živce. Stručnjakinja Sanela Kovačević Nelly komentirala kako je Bernard konačno pokazao osjećaje dok Gordana odmah govori što misli pa je došlo do konflikta. "Mislila da imamo nešto, na kraju je on to sve porušio, kaos mi je u glavi", rekla je Goga, a Bernard misli da bi sve bilo drukčije da ona spusti malo zid.

Mislav je našao ono što je tražio

Goga je priznala da je loše reagirala na Bernardovu ljutnju, no zamjerila mu je što joj nije odmah rekao što mu smeta kod nje, a ne da to čuje od drugih ili da čeka mjesec dana. "To je meni problem, ja nemam problem s istinom", rekla je. Stručnjak Boris Blažinić komentirao je kako oboje moraju skinuti maske i biti iskreni zato što vide da među njima ima potencijala, ali drže zatvorene karte. Na kraju su oboje odlučili ostati u eksperimentu.

Sljedeći par bili su Andrea i Mislav, a stručnjaci su komentirali kako se trude jedno oko drugog. Andrea je rekla kako je sretna što je našla nekoga tko je prati u svemu, pa čak i u ludilu, te da je to to kad te nitko ne sputava: "Potiče te da postaneš još luđa ili bolja verzija samog sebe." Mislav je bio zahvalan što je Andrea rekla lijepe stvari o njima jer i on slično razmišlja te da si stvarno odgovaraju u svemu. "Dogodilo se prepoznavanje na jednoj dubljoj razini i iz jednog prijateljstva se pojavila ljubav", rekla je Andrea, a Mislav dodao: "Našao sam ono što sam tražio." Oboje su ostali u showu.

