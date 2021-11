Parovi socijalnog eksperimenta 'Brak na prvu' proveli su zanimljivu večer na okupu, a poslije prepričavali sve što se događalo.

Edin je Erni kazao da je u show ušla raditi cirkus te da bi trebala odrasti, što je nju pogodilo, piše RTL u najavi večerašnje emisije tijekom koje će se održati i ceremonija.

Erna i Edin potom su razgovarali o svemu. Podsjetio je kako mu je na početku rekla da od njih neće biti ništa, a očekivala da se bori za nju. "Ako mi netko tako kaže u lice, za mene si završila. Šest milijardi ljudi na svijetu, od toga pola žena… Ne moram se boriti za tebe, uvijek ima netko drugi", kazao joj je.

Erna je potom otišla, a Edin govorio kako ona pred kamerama glumi, a kad se one ugase, sve bude ok. "Čisti show, ali u redu, dobit ćeš to. Tražila si show, to ćeš i dobiti", zaključio je.

Sanela je pak napokon odlučila reći Jasminu da joj se zapravo sviđa drugi muškarac iz showa.

Je li jasno tko odlazi iz showa ili nas ipak čekaju iznenađenja - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.