Danas je u "Braku na prvu" bila druga zajednička večera na kojoj se pojavio i novi bračni par. "Sigurna sam da će žene baciti oko na Kristijana i reagirat ću normalno - tu je da se gleda", rekla je Ivona uvjerena kako će se dobro uklopiti u ekipu. Stari parovi polako su se okupljali, sretni što se opet vide. Kristina i Cigla šutjeli su na putu do večere, a Kristina je bila razočarana što joj njezin suprug nije čestitao rođendan. "Danas je moj dan i ne želim da mi ga kvari, želim biti vesela i sretna", rekla je.

I ostale parove zanimao je odnos između trenutačno najaktualnijeg para. "Problem je komunikacija, neću nikoga moliti za razgovor", govorila je Kristina tijekom večere, a Tomislava kao da se nije ticalo to što priča iako je sjedio pokraj nje i čuo svaku riječ. Stručnjaci su komentirali kako će ih takvi postupci još više razdvojiti.

Tomislav se povukao razgovarati s Bernardom, koji mu je savjetovao da supruzi nasamo kaže sve što mu smeta. "To je najveća tračerica koju sam upoznao u svom životu. Kaj da joj to kažem u facu?! Da joj kažem da nema jedan posto ženstvenosti? Da je kao tuljan, kao morž koji je izašao iz vode na obalu?!" rekao je Cigla, a stručnjaci su komentirali kako možemo i koristiti lijepe riječi kako bismo nekome nešto prezentirali.

Cigla je parovima otkrio što mu smeta

"Ona će to saznati nakon showa, nakon emitiranja na televiziji, ja to njoj u lice ne mogu reći. Ja je očima vidjeti ne mogu i ne mogu joj to reći u facu, to je užasno zločesta cura", nastavio je Cigla u istom tonu.

Ostalim parovima Cigla je također pričao što mu smeta kod Kristine, a stručnjaci dodaju kako je to sirovo ponašanje, odnosno da je obezvređivanje bilo koje osobe - jednostavno neprihvatljivo. Erna je objašnjavala kako se Edin i ona nijednom nisu posvađali. "Mi učimo o sebi jedno kroz drugo", iskrena je Erna i zaključila da je njima super. Ana i Marinko razgovarali su s Kristinom i Tomislavom.

"Oni vide svatko svoju sliku, a ne vide njihovu zajedničku", rekao je Marinko, a Cigla smatra kako je samo u Kristini problem. Ekspert Boris Blažinić smatra kako Tomislav ima unutarnji sukob - želi se svidjeti drugima i ostaviti dobar dojam, želi ostati u eksperimentu i zbog toga ima problema izreći vlastite potrebe te kako i dalje glumi i ostavlja Kristinu u neizvjesnosti, zbunjenu i ne završava priču.

Stigli su i Ivona i Kristijan i svi su bili iznenađeni. "Ona mi je djelovala kao Snjeguljica, a on kao mlada verzija Hulka Hogana", rekao je Mislav, a Cigla je bio sretan što vidi Kristijana zato što su se upoznali na testiranju. "Kristijan je baš vojničina i teško da bi koja djevojka ostala ravnodušna na tako nešto. U mene koji nisam takav stječem dojam da su se sve zaljubile, a gdje neće u njega koji je baš brutalan lik", komentirao je Cigla.

Erni se jako svidjela Ivona

Kristijan i Ivona upoznali su se sa svima, a stručnjaci su komentirali kako su Kristijan najviše svidio Erni i Saneli, koja je rekla kako on ipak nije njezin tip. Gordana i Ivona poznaju se iz Novske, a Ivona zaplakala od sreće što vidi poznato lice u showu. "Osoba koja je najbrže ispustila suze u cijeloj emisiji, bravo!" komentirala je Andrea taj iznenadni izljev emocija.

Erna je odmah započela razgovor s Kristijanom, a on joj je otkrio da mu se tako zvala bivša cura dok je Mislava zanimalo jesu li Ivona i Kiki kliknuli i bi li mu prišla negdje vani, na što je Ivona rekla da ne bi. "Naravno da mi to nije pristojno. Znači, ušla si u taj show, oženili ste se, znala si gdje ideš i onda na prvu izjaviš pred njim da ga ne bi nikad ni pogledala ni pozdravila. Shvaćam ja to, ali pokaži neku kulturu. Ni mi to lijepo", rekao je Mislav, a Andrei je bilo žao Kikija zato što joj se čini kao dobra duša.

A kad su Ivoni rekli kako su se Ana i Marinko baš našli, ona je komentirala kako je starijim ljudima jednostavnije jer ne traže previše. Erni se jako svidjela Ivona, a Edin je smatrao kako njih dvije nisu ni trebale ući u ovaj show. Kristijan je potom razgovarao s Edinom i Ciglom, koji je i njemu prepričavao svoju bračnu situaciju, a Mislava je i dalje zanimalo zašto je Ivona onako nešto rekla za muža.

Ona je tvrdila kako je samo bila iskrena, Jasmin je razumio zašto se tako osjeća dok je Andrea bila iznenađena ljudskom bezobzirnošću. "Kristijan zna to što sam rekla i vama", pravdala se Ivona, a Mislav zaključio: "Definitivno je samo htjela biti na telki."

Kristina i Tomislav ipak su malo popričali

Tomislav je održao govor, ali ne za Kristinin rođendan, nego da bi poželio dobrodošlicu novom paru. Kristina je bila jako tužna, no ipak je donijela tortu za ekipu. "Trebala bih danas biti puno veselija, zabavnija, društvenija, ali nažalost nisam zato što sam friško u braku i taj brak mi ne ide. Zapravo, ne ide nam i iskreno, jako sam povrijeđena i nisam sretna", rekla je slavljenica koja se potom rasplakala, a suprug joj je čestitao zadnji.

"Nisam joj ništa poklonio zato što nisam stigao. Imao sam namjeru, nešto mi je palo na pamet, no kad sam saznao da je cijena 262 kune, predomislio sam se i odlučio da neću ništa kupiti", rekao je Cigla, a Gordana je komentirala da Kristina pravi razdor među drugim parovima te da se hrani time kad drugi nisu sretni. Kristini nije bilo u redu Tomislavovo ponašanje: "Parovi su bili puno topliji i vedriji prema meni nego on koji sa mnom živi. To je jako ružno."

Kad su došli kući, Ana i Marinko su prepričavali događaje s večere, a Ana smatra da Erna priželjkuje muškarca poput Kristijana. To smatra i Ivona, ali Kristijan ne misli tako. "Ono što je moja žena pomislila, to je totalni debilizam", rekao je Kristijan i dodao kako previše zaključuje na prvu. Erna je priznala kako joj je Kristijan zgodan, no više ju je oduševila Ivona. "Došla joj je konkurencija", smatra Edin, a Kristina i Tomislav ipak su malo popričali kad su stigli u stan i on joj je otkrio kako ne želi kući jer se želi družiti sa svima.

Tko će ostati u showu, a kome je dosta svega - ne propustite pogledati u novoj epizodi "Braka na prvu" od 21.15 sati na RTL-u.