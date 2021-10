U "Braku na prvu" sada je faza eksperimenta u kojoj parovi žive zajedno i upoznaju međusobne svakodnevne navike, a novi bračni par Ivona i Kristijan tek su uplovili u bračnu luku pa su još suzdržani jedno prema drugome. Jutro poslije vjenčanja odlučili su se zajedno okupati u bazenu. „Bilo mi je malo neugodno. Ne zbog toga što on ima dobro tijelo pa si mislim kako ja nemam, nego zbog tog fizičkog kontakta“, rekla je Ivona.

Erni i Edinu u goste je došla ekspertica Sanela Kovačević Nelly kako bi im pomogla riješiti probleme u vezi i vidjeti kako se snalaze u zajedničkom životu. Erna je otkrila kako se osjeća klaustrofobično zbog Edina, koji je stišće i guši jer joj stalno poklanja pažnju. Ekspertica im je savjetovala da smanje ideale, da budu što jesu te da uživaju u fazi upoznavanja. „Mislila sam da sam spremna na brak, ali kako se eksperiment više razvija, izgleda više nisam spremna“, rekla je mlada Bosanka.

'Kul tata' Mislav i negativna Kristina

Andrea je odvela Mislava u udrugu za skrb o napuštenim životinjama Noina arka u Dumovcu. „Dovela sam ga u azil da vidim kako će reagirati na sve te pse, htjela sam vidjeti njegovu malo emotivniju stranu“, rekla je Andrea kojoj su psi najdraže životinje. Mislav također voli životinje i bio je sretan što ga je Andrea ondje dovela. „Mislim da će Mislav biti kul tata“, rekla je njegova supruga. Mislav je iznenadio Andrea sa 11 ruža za 11 dana njihova braka. „Ovo je ništa što nju još čeka“, rekao je Mislav i naglasio da može biti i romantičniji, a Andrea je bila oduševljena.

Gordana i Bernard te Kristina i Tomislav išli su u Escape Room, a u igri se najboljom pokazala Kristina, koja je bila pomalo razočarana kako se Bernard snašao. „Kao tim nismo funkcionirali najbolje, bilo je to sve zbrda-zdola“, komentirao je Bernard, a Tomislav je primijetio koliko se Kristina potrudila, što mu se jako svidjelo. „Volio bih da takva bude svaki dan“, rekao je. Kad su poslije sjeli na piće, Gordana je prigovorila Kristini kako je stalno negativna, a Tomislavu je bilo drago zbog toga. Ipak, glavna tema na kavi bio je odnos Sanele i Jasmina.

Jasmin se vraća kući

Jasmin se vratio u stan dok je Sanela pripremala večeru koju je potom on završio. „Lassie se vraća kući“, rekao je čim je ušao i nasmijao Sanelu da bi joj kasnije priznao kako želi vratiti njezino povjerenje. „Nemam nikakva očekivanja, pustit ću neka ide dan po dan i graditi taj odnos“, rekla je. Sanela i Jasmin nastavili su razgovarati o tome kako ga je izbacila iz stana, pa o tome kako ju je jučer izveo na večeru, pekao palačinke da bi joj naposljetku dao novac za nokte. „Naš odnos brzo ode gore, pa se isto tako spusti, ali ne mogu ja ljudima dugo nešto zamjerati i ljutiti se, razumna sam“, rekla je Sanela, a Jasmin je komentirao kako je raspoloženija, poletnija i pričljivija.

Drugo se jutro Ivona probudila neraspoložena, nije bila za društvo, nego se željela fotografirati za Instagram, a isto je radila i Erna. Doduše, ona je pozirala, a Edin je bio fotograf. Ivoni se pokraj bazena pridružio Kristijan, a njoj je smetalo što je bio gol do pasa. „Previše mi je to, cijelo to njegovo tijelo, ne volim to, nije moj stil“, komentirala je. Predložila mu je da je fotografira u bazenu, ali prema njezinim uputama. „Ne mogu se opustiti pokraj njega i znala sam da fotke neće ispasti dobro“, nije bila zadovoljna Ivona i jako ju je živciralo što njezin suprug ne zna fotografirati. Naposljetku je i bilo tako, Ivona nije bila zadovoljna ni s jednom fotkom. „Primijetio sam da ona ima momente kad joj se ne priča i kad joj se priča, a kroz jutro joj se nije pričalo, možda će se popodne promijeniti situacija“, rekao je Kristijan, koji se nadao pusi zbog silnog fotografiranja, no Ivona je smatrala da nije zaslužio.

PMS i brbljavi Kristijan

Kristina i Cigla otišli su na karting, bolja vozačica bila je Kristina, a Tomislav se jako naljutio zbog toga. „Ne prihvaćam da je bolja u kartingu!“ prigovarao je, a Kristini je smetalo što se ne može pomiriti s tim da je bila bolja od njega i u Escape Roomu i vožnji. „Opet si izgubio! Daj se jedanput pomiri da nisi najbolji i da žene mogu biti bolje!“ rekla je, a Cigla je na kraju popustio, priznao poraz, stisnuo Kristini ruku i rekao joj da je vodi na večeru.

Ivona i Kristijan otišli su voziti kajak - on je bio sretan što prvi put ide u vožnju s curom, no Ivoni ni to nije odgovaralo. „Bila sam na rubu da popi*dim, ali sam se suzdržala“, rekla je i nastavila prigovarati dok joj je Kiki objašnjavao kako treba veslati. „Danas me posebno živcira i posebno mi je naporan iako se uporno trudi ne biti naporan, a samim time mi je još više naporan“, rekla je i pokušala se opravdati da se tako ponaša zato što je u PMS-u. „Nije samo PMS u pitanju, logično je da je do njega“, rekla je i nastavila: „Bitne stvari ne možeš izvući iz njega, a o nebitnima previše priča.“

Hoće li Ivona i Kristijan uspjeti pronaći zajednički jezik te može li Cigla ponovno zainteresirati Kristinu - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu' od 21.15 sati na RTL-u.