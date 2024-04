Mnogima omiljena prerano preminula pjevačica, poznata po R&B zvuku, koja ga je na svjetskoj razini popularizirala i ukorijenila se kao jedna od najboljih glazbenih legendi, Amy Winehouse, uskoro će dobiti film istoimene biografije, nastao prema njezinom životu.

Problemi s alkoholom i drogom, koji su kasnije utjecali i na njezinu profesionalnu karijeru, doveli su je do kraja, a kroz život ispunjen turbulencijama i izazovima ostavila je neizbrisiv trag u glazbenom svijetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njezin album 'Back to Black' postao je klasik, osvojivši brojne nagrade i definirajući novi standard u suvremenom R&B-u i jazzu, a upravo je prema albumu film i dobio ime.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premijera filma snimljenog u Britaniji, gdje je Amy i rođena, održana je u petak, 12. travnja, a od 11. srpnja bit će dostupan i u kinima.

O njezinoj ovisnosti o heroinu progovorio je i njezin bivši suprug glumac Blake Fielder-Civil koji je priznao da ju je uveo u svijet droge. Blakea je u emisiji Good Morning Britain otkrio da bi sada učinio "skoro sve" drugačije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Tužno je, ali htio sam Amy čestitati rođendan. Poražavajuće je što nije ovdje. Mislim na nju cijelo vrijeme, mislio sam na nju jutros kad sam joj čestitao rođendan, bila je moja najbolja prijateljica. Da nije bilo određenih čimbenika, mislim da je mogao biti drugačiji ishod. Za Amy se sve dogodilo vrlo brzo. Bili smo mladi", rekao je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Njih su dvoje bili u braku od 2007. do 2009. godine, a mnogi njeni obožavatelji smatraju ga djelomično odgovornim za njenu smrt od trovanja alkoholom u dobi od samo 27 godina, prenosi Daily Mail.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mene okrivljuju, i to je u redu. Ne mogu promijeniti mišljenje i osjećaje drugih oko toga. No, ja osobno moram prestati sam nositi taj teret. Nosim ga više od 10 godina. Ja sam jedina osoba u cijeloj priči koju se smatra krivcem. Pokušao sam reći kako sam napravio neke goleme pogreške. No, bio sam u 20-ima i ovisnik o drogi. Nisam znao kako samog sebe očistiti, a kamoli nekog drugog", priznao je Blake.

POGLEDAJTE VIDEO: Jakna Michaela Jacksona iz '84., gitara Noela Gallaghera, ukosnica Amy Winehouse: Sve na dražbi! Evo po kojim cijenama