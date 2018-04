BB STANARI ANA-MARIJU ŽELE DOZVATI PAMETI: ‘Ti bi za Bojana stavila ruku u vatru, ali on za tebe ne bi’

Nedavne prepirke između Ana-Marije i Bojana nisu ostale samo na tome

Da između Ana-Marije i Bojana postoje trzavice, osjetili su i ostali stanari, a zabrinuti Karla i Marin udijelili su vrckastoj crnki pokoji savjet. Nakon što je Bojan ozlijedio stopalo na dnevnom zadatku, posebno Ana-Marija mu pokušava biti na usluzi.





BB ANA-MARIJA BIGIJU OTKRILA DETALJE NOĆI POD PLAHTAMA: Bojan u čudu: ‘Stvarno si nasjela na tu priču?’

“Stvarno sam dobro, ali ovaj sad zadatak radim punim srcem pa su mi emocije puno izraženije”, priznala je budući da se posljednjih dana izolira od stanara. “Mislimo da, što se tiče vašeg odnosa, bez obzira na Bojanovu situaciju (ozljedu stopala), da može to i malo finije”, komentirala je njegov stav prema Ana-Mariji.

“Ne zna on drugačije, imam osjećaj da me ismijava”, otkrila je. “Ne ismijava on tebe, ali on je sebi ‘nešto'”, poručila joj je Karla. “Ima neki čudan sklop! Moje otvoreno mišljenje je da bi ti za njega ruku u vatru dala, ali on za tebe ne bi. Čini mi se da si ti više u tom odnosu, nego on. Ne znam čovjeka van ovog svega, ali samo kažem i da meni, u ovom trenutku, on nije okej prema tebi. Baš ono što kaže Karla, treba se ponašati malo finije”, Marin je pokušao razjasniti Ana-Mariji.