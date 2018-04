BB MARIN IZBAČEN IZ KUĆE PA PONOVNO VRAĆEN: Ribica prihvatila 35.000 kuna i napustila Big Brother

Sinoćnja emisija bila je posljednja nedjelja emisija uživo prije finala pa ne čudi da je u njoj bilo puno iznenađenja. U finalu su Orky, Tomo, Lucija, Marin, Bojan, Ana, Antonio i Anezi.

Tjedan dana prije finala, Big Brother je svojim stanarima pripremio veliko iznenađenje. Naime, iako su gledatelji odlučili da će igru zauvijek napustiti Marin Novaković, on mu je dao još jednu šansu da ostane u kući.

Marin se nakon ispadanja pridružio voditeljici Antoniji Blaće u studiju i rekao da mu je drago što je stigao toliko daleko, jer kako kaže, tome se nije nadao.

Nakon Marina, voditeljici se pridružio bivši stanar Nikola Sedlar Bogo, koji je u četvrtak napustio kuću te gledateljima rekao da je ostao dovoljno dugo, ali da koji dan više ne bi škodio. Također, čudno mu je što ga znaju prepoznati na ulici i upitati ga za dojmove.



Povratak u kuću

Voditeljica je pozvala Marina na pozornicu i najavila mu da opet može ući u Big Brother kuću i postati finalist, ali pod jednim uvjetom. Naime, može odabrati osobu kojoj će Big Brother ponuditi 35.000 kuna te ukoliko ona prihvati novac – napušta kuću, a Marin se vraća. Marin je odabrao Ribicu, kojoj je BB predstavio ponudu.

“Bigi, ja ću to prihvatiti jer znam da je sigurno pa se dalje neću kockat”, kazala je Ribica, koja se potom pozdravila sa stanarima i rekla im da je prihvatila BB-ovu ponudu.

Lidija se pridružila Antoniji u studiju i otkrila da je njezin favorit Ana. No, kada je saznala da je Marin zaslužan za to što je dobila 35.000 kuna da napusti show, kazala je da se na da da će on pobijediti.

“Ja sam Ribica i uvijek sve mijenjam”, rekla je kroz smijeh

U finalu su sada tako Orky, Tomo, Lucija, Marin, Bojan, Ana, Antonio i Anezi.