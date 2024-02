Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Bahra Zahirović progovorila je za RTL.hr o svojoj teškoj financijskoj situaciji i molbi da joj se pomogne kako bi si konačno priuštila kuću u kojoj će proživjeti starost. 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Brine i o prijateljici

Bahra je otkrila da posljednje tri godine živi u kući prijatelja koju čuva, odnosno obavlja posao pazikuće.

"Dobila sam kuću na čuvanje uz plaćanje režija, neće to trajati dovijeka. Ovo sad nije moje, neizmjerno sam zahvalna što ne plaćam najam. Trudim se. Održavam, pazim na kuću. Sretna sam, no želim se izboriti da imam nešto vlastito pod stare dane", ispričala je Bahra.

Bahra se brine o prijateljici koja živi s njom.

"Nisam njezin zakonski skrbnik. Poznajemo se puno godina i brinem o njoj. Ona je narušenog zdravlja, ne može raditi i prima socijalnu pomoć. Ima staža, radila je puno godina. Ne želim je nigdje ostaviti ako je njezina volja da ide sa mnom", objasnila je Bahra.

'Borim se'

Objasnila je zašto je tražila pomoć javnosti i istaknula da radi.

Foto: RTL Foto: RTL

"Htjela bih kuću za sebe. Tko mi hoće pomoći, hoće, tko ne ne. Imam minimalnu plaću. Nije istina da ne radim. Zaposlena sam u održavanju poslovnih prostora, a prije sam radila u projektu kao domaćica kod starijih ljudi. Bila sam i njegovateljica, a sad sam u godinama, ne mogu to više. Radila sam puno. Imam više od 28 godina staža. Imam profile na raznim stranicama za posao. Borim se. Ljudi gledaju godine kod zapošljavanja. Imam 58. godina i 4. kolovoza ću proslaviti 59. rođendan. Puno ih neće zapošljavati starije ljude pred mirovinu. Većina će uzeti mlađe, manje gledaju iskustvo rada. Ne svi, ali puno njih. Radim poslove samo za minimalac", ispričala je.

Svjesna je da puno ljudi u Hrvatskoj teško preživljava, pogotovo jer su cijene najma previsoke.

"Ne bih najam ni mogla plaćati jer je 500, 600 eura. Moram se boriti za svoju egzistenciju. Nisam riješila situaciju do kraja života. Stavite se u moj položaj. Više nije snaga kao prije, a od minimalca ne mogu izdvojiti za najam. Priznajem da je puno ljudi u teškoćama, ali nitko se ne bude borio za Bahru, za mene. Svatko se za sebe treba boriti", rekla je Bahra.

'Ovršena sam zbog nekih uređaja'

Kaže da su joj zasmetali komentari nekih kandidatkinja iz 'Ljubav je na selu'.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

"Vesna je sebična zbog toga što priča. Ne bih je htjela prozivati jer je ne poznajem toliko dobro. Uživo je bila draga prema meni. Brankica je isto nešto govorila protiv mene. Jedna osoba je dobro napisala da ne znaju što je mene pratilo cijeli život, ako ne žele, ne moraju pomoći. Da imam novca, odvojila bih i pomagala ljudima", ispričala je.

Foto: RTL Foto: RTL

Otkrila je i da ima poteškoća s računom za uplatu jer joj je blokiran i ne može otvoriti drugi.

"Savjetovala sam se u FINA-i i sa svojom bankom. Ne mogu otvoriti svoj račun drugi jer bi FINA sjela na to. Ovršena sam zbog nekih uređaja, išla sam ususret jednoj osobi. Na kraju su me doveli do toga, do ovrhe. To je bila njihova velika odgovornost. Imam još neki dug zbog toga koji bih morala pokriti, ali savjetuju mi da dam taj broj računa pa kad se pokrije taj iznos može mi tko želi pomoći s kućom", objasnila je Bahra. Zahvalila se i za pomoć Ireni i Ines.

