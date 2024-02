Iako bivša natjecateljica showa 'Ljubav je na selu', čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, Bahra Zahirović (59) već godinama svojim izjavama zabavlja i nasmijava gledatelje, iza njezinog širokog osmijeha krije se vrlo tužna priča.

Bahra već duže vrijeme nema osiguran stalni 'krov nad glavom'. Nakon što se rastala od bivšeg partnera s kojim ima i djecu, preselila se u drugi stan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada kako priznaje za Scenu, umorna je od čestih selidbi pa jedino što želi je njezin vlastiti dom.

"Od malih nogu me pratila situacija nikakvog života. Otkako sam završila srednju tekstilnu školu, počela sam samostalan život. Uvijek sam bila podstanar, iako sam se nadala da ću jednog dana imati svoj dom. Međutim, životne situacije su mi donijele nešto sasvim drugo. Nikad nisam imala dovoljno velika primanja da budem kreditno sposobna i kupim si stan. Sad mi je račun blokiran jer sam vjerovala onome kome nisam trebala. Stalno su me pratile nekakve neprilike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

Seljakanje od vrata do vrata. Ovdje gdje se nalazim, to je privremeni smještaj. Ne želim kukati i tražiti socijalu. Ja sam radno sposobna. Samo bih zamolila institucije ili ljude koji bi mi mogli pomoći da to i naprave ako žele", požalila se Bahra za Scenu.

S djecom nije u kontaktu

Također, zahvalila se svojim stanodavcima, ali je svjesna da tamo neće moći ostati zauvijek. Ispričala je i kako živi s prijateljicom koja zbog zdravstvenih problema ovisi o njoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam bolesnu prijateljicu koju nikad ne ostavljam. Gdje god idem, vodim nju. Mi se poznajemo od malih nogu i zajedno smo išle u školu. Ona, nažalost, više nije radno sposobna", rekla je Bahra.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

Bahra je progovorila i o svom odnosu s djecom, priznavši kako nije s njima u kontaktu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S djecom nažalost nisam u kontaktu jer im nemam što ostaviti. Sin se jedno vrijeme pojavljivao u mom životu pa ga nema. Nažalost, ni on nije materijalno osiguran. Ja djeci ne želim biti teret", ispričala je Bahra.

Propuštene epizode showa 'Ljubav je na selu' možete pogledati na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Bahra izradila lutku od kukuruza