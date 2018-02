ANTONIO JE NA RUBU OČAJA I VIŠE SE NE MOŽE NOSITI S LUCIJOM: Zbog nje želi napustiti Big Brother kuću!

U odnosu Lucije i Antonija postoje trzavice preko kojih Antonijo više ne može prijeći, a za to krivi Luciju.

I ptice na grani već znaju da temperamentna Splićanka svima u Big Brother kući kaže ono što i misli, a tako je i Antoniju uputila loše riječi kada je čula da govori dvije različite priče.

„Zašto si tako neiskren? Uđeš u ispovjedaonicu i kažeš jedno, a kada izađeš iz nje, kažeš nešto sasvim drugo“, započela je Lucija Benčaku, kojoj nije jasno zašto Antonio želi ostaviti dobar dojam u ispovjedaonici, a onda u sobi s drugima tračati Dudu s kojom je morao piliti drva. Antonio nije izreagirao, a njoj je to bio povod da ga napadne. Lucija se počela derati pred svima na Antonija i govorila mu da je neiskren te da to nije lijepo od njega.

„Ti brate znaš da me on može iživcirati i iznervirati 500 tisuća puta u danu, ali on je meni predrag i zadnje što bi htjela napraviti jest povrijediti ga. Vidim da to radim ne svjesno i da to njega stvarno dira, ali se bojim da bi bilo gore za njega kada bi bila jako dobra prema njemu!“, povjerila se Lucija Bigiju u ispovjedaonici.

Previše priča i provokacija, barem kako tvrdi 21-godišnji Križevčanin, dovodi ga do ruba pa se tako požalio Bigiju za Splićankino ponašanje i zatražio da napusti izolaciju.

„Mene su te tvoje provokacije dovele do te granice da sam tražio da izađem iz kuće. Htio sam ti reći da definitivno ti nisi najiskrenija osoba u kući. Ti glumiš i to jako dobro“, rekao je Antonio Luciji, koji je jedva skupio hrabrosti da joj se suprotstavi.

„Ja nisam iskrena? Ja kažem što mislim pa makar na svoj način da isprovociram čovjeka, ali ja to izgovorim“, rekla je Lucija ljutito, nakon čega je Križevčanin priznao da uvijek gleda vrline.

„Problem je u tome što ne vidim tvoje loše strane jer sam zaslijepljen. Ja uvijek gledam dobrotu u ljudima“, zaključio je Antonio.

Hoće li Antonio zaista naputiti BB kuću zbog Luciju i kako je završio njihov razgovor, doznajte večeras u 21:30 sati na RTL-u!